El «Lobo hombre en París» rugirá este viernes en el Liceo El cantante Rafa Sánchez ofrecerá un concierto en el Teatro Liceo como repaso a sus 36 años de trayectoria

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:10

Rafa Sánchez traerá este viernes al Liceo de Salamanca su nueva gira, titulada 'Biografía', en la que hace un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de La Unión, ilustradas por sus vivencias durante los 36 años que estuvo vigente la banda.

'Biografía' es un espectáculo audiovisual que pretende acercar la figura más humana, más entrañable e incluso anecdótica, con sus luces y sus sombras, de alguien que ha podido ser un referente para una generación y su música la banda sonora de su vida.

Un espectáculo en el que las canciones proporcionan una visión biográfica de Rafa Sánchez, canciones como 'Lobo hombre en París', 'Maracaibo', 'Más y más', 'Ella es un volcán' o 'Héroe de piedra'.

Las entradas para este concierto se pueden comprar en la taquilla del Liceo o en www.ciudaddecultura.org

Rafael 'Rafa' Sánchez Alonso es un cantante español, vocalista y fundador de la banda La Unión.

Nació en el seno de una familia formada por varios artistas, los cuales fueron gran influencia para que se desarrollara su pasión por las artes.

Empezó estudiando Arquitectura mientras alternaba su formación universitaria con la fundación del grupo La Unión, dando paso a la creación de uno de los grupos musicales con más renombre y auge del panorama musical español.

En 1984 lanzó, junto a la banda, el que sería un gran éxito en las listas de música del país, por mucho tiempo, convirtiéndose en un himno para varias generaciones, con la canción Lobo Hombre en París, éxito que le permitió viajar alrededor del mundo convirtiéndose en un referente de la música española durante más de treinta años.

Durante esas tres décadas de carrera profesional, Rafa Sánchez junto a La Unión, crearon 20 álbumes y diversas canciones que forman parte de los mayores éxitos musicales del panorama español.

