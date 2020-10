Lo dice un psicólogo: Necesitamos salir y buscar un equilibrio para evitar fobias

Salir de casa es vital para nuestro bienestar físico y emocional. Las autoridades sanitarias debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 están pidiendo a la población que en la medida de lo posible limiten sus movimientos para evitar contagios y así salvaguardar sobre todo la salud de mayores y personas más vulnerables, pero también están alertando que un encierro continuo deprime nuestro sistema inmunológico, clave para mantenernos en la salud, y afecta a nuestra estabilidad mental.

Ante este dilema, ¿cómo podemos hacer para continuar disfrutando de la vida y a la vez frenar la curva de contagios? La respuesta es la búsqueda de un equilibrio. El psicólogo salmantino Hilario Garrudo recuerda que somos seres sociales y que atendiendo a esa cuestión por nuestra propia naturaleza necesitamos relacionarnos con otros individuos, un contacto que todavía se acrecienta más en el caso de niños y adolescentes. “En este sentido hay que tener mucho cuidado con el aumento del uso de las pantallas. Es bueno que los padres les eduquen para que aprendan que hay otras herramientas de distracción”, explica.

Ante este contexto, el psicólogo asegura que no es fácil adaptarse a la situación. “Obviamente tenemos que seguir todas las restricciones impuestas pero no podemos descuidar nuestra salud psicológica. No sería de extrañar que por llevar una menor vida social empezáramos a desarrollar determinadas fobias, como el miedo a salir. Nos vamos a convertir en seres más evitativos”, comenta el experto.

La clave está, indica Garrudo, en buscar esa armonía. “Se trata de ir conjugando esas necesidades de relacionarnos que por naturaleza tenemos con la precaución. En España y en general en todo el área mediterránea parte de nuestra vida gira en torno a la hostelería, somos muy extrovertidos y la cuestión es saber adaptarse a la situación que vivimos. Ni salir con tanta frecuencia como por ejemplo podíamos hacer antes ni tener esa actitud evitativa, porque precisamente podemos llegar a desarrollar las fobias que hablábamos”, relata.

Al respecto, el psicólogo reconoce que es comprensible que determinadas personas por miedo o por cautela no quieran o eviten salir de sus casas y que intentar cambiar esa actitud es algo “complicado”. “Las personas son capaces de adaptarse a los cambios mucho mejor de lo que pensamos. Tenemos que buscar el equilibrio. Evitar conductas radicales de no salir, sino adoptar una serie de pautas que nos ayuden a adaptarnos”, concluye.

En esa línea, desde el sector de la hostelería recuerdan que precisamente ellos fueron unos de los primeros en cambiar su rutina de trabajo, con mascarillas, distanciamiento y continua desinfección, con el fin de hacer de los bares un lugar seguro.

Una iniciativa con el apoyo de Frutas Herrero Pérez, Nicolás Benito, Carrasco Ibéricos, Mercasalamanca, Obleas Fabián Martín y Quesos García Filloy.

