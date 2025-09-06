Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor Para el sábado se mantendrá la estabilidad con cielos prácticamente despejados, pero para el domingo se prevén lluvias débiles

A. Sardón Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:30

La predicción meteorológica para este fin de semana en el que comienzan las Ferias y Fiestas apunta a unas jornadas variables en las que la ciudad pasará del sol y temperaturas veraniegas —pero sin calor excesivo— durante el sábado, a la previsión de lluvias y la bajada del termómetro durante el domingo.

Para el sábado se mantendrá la estabilidad con cielos prácticamente despejados y llegando a una máxima de 32 grados. El viento arreciará por la tarde con alguna racha moderada de viento del suroeste, siendo el precedente del cambio de tiempo para el domingo.

Esta jornada se prevén lluvias débiles, con una posibilidad de que esos chubascos se produzcan de entre el 60 y el 70 %. Aunque la noche será templada y las mínimas volverán a quedarse en los 16 grados, las máximas después no pasarán de los 24, dejando un día gris y fresco más propio del mes de octubre. Además, el viento soplará del sur con rachas moderadas de hasta 50 kilómetros por hora.

A pesar de este ambiente más otoñal, en principio estas precipitaciones, al ser de carácter débil, no deberían estropear los distintos eventos organizados para ese día. A las casetas de la Feria de Día y la agropecuaria Salamaq, se le suman otras actividades como el Concurso de elegancia de automóviles clásicos, el Festival Artes de Calle, el Custom biker, charangas y cabezudos y, por la noche, el espectáculo pirotécnico en el Puente Romano, la actuación del grupo Siempre Así en la Plaza Mayor y el encendido del recinto ferial de la Aldehuela.

Para el lunes, festivo en la capital, los cielos volverán a despejarse y la probabilidad de lluvias descenderá hasta el 30 %. Además, el viento se irá calmando. Eso sí, las temperaturas seguirán frescas con unas mínimas a la baja —12 grados— y unas máximas que se mantendrán en torno a los 25 grados.

