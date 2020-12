Llenos a la hora de comer ante el ‘veto’ a las cenas de Nochevieja

Adaptarse o morir. El toque de queda motivado por la pandemia en la noche de fin de año ha obligado a modificar los hábitos en las reuniones familiares y de amigos restringidos a un máximo de seis personas. Varios establecimientos hosteleros consultados por este periódico reconocen que tanto en Nochevieja como en Año Nuevo ya tienen todas las reservas completas a las horas de las comidas. “Hemos visto un cambio de tendencia. Otros años en Nochevieja practicamente nadie quedaba para comer y ahora no tenemos sitio ni para una mesa”, detalla Ana, responsable de un céntrico restaurante.

Si el 1 de mayo era una fecha tradicional para las reuniones familiares, este año se ha sumado la Nochevieja ante la imposibilidad de que la fiesta pueda continuar por la noche. “Tanto mañana (por hoy) como el día de Navidad tenemos todas las reservas completas en el comedor. La gente está optando por el tardeo y tenemos la cocina abierta para pinchos hasta casi las ocho de la tarde”, detalla José Ángel, propietario de un bar de la calle Van Dyck. No obstante, los hosteleros consideran que las Navidades son “incomparables” con las de cualquier otro periodo anterior ya que siguen estando limitados al 50% de aforo, tal y como establece la situación epidemiológica en fase 3 de la provincia de Salamanca. “Aunque el fin de semana de Navidad trabajamos mejor, la restricción del 50% y la eliminación de las cenas nos sigue dañando y todavía se nota mucho miedo en las familias”, recuerda Germán, responsable de un céntrico restaurante salmantino.

Varios locales de ocio nocturno han optado por no renunciar a las fiestas de Nochevieja a pesar de que serán completamente diferentes a las de 2019. En una conocida discoteca la fiesta se extenderá durante seis horas —desde las 16 a las 22— y será necesario adquirir previamente una entrada que incluye tres consumiciones. El número máximo de personas deberá ser de seis para cumplir con las normas de la Junta de Castilla y León. En otros casos, el anuncio se promociona como ‘Tardevieja’ y arranca desde las 13 hasta las 21:30 horas. También se restringe a un máximo de 6 personas por mesa y se recuerda que no habrá servicio de barra.

La Policía Local ya ha anunciado que estará muy vigilante de que estas fiestas no se excedan de lo que anuncian y que estarán pendientes de que no se sobrepasen ni los límites de aforo ni la hora del toque de queda. De hecho, durante esta semana ya se tuvo que llamar la atención al propietario de un bar de ocio nocturno que promocionaba una fiesta hasta las doce de la noche para recordarle que como máximo los bares pueden estar abiertos hasta las diez de la noche. Los grandes perjudicados volverán a ser de nuevo los hoteles que no podrán celebrar sus habituales ‘cotillones’ al mantenerse el toque de queda también en interiores.