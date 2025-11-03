Llamamiento a la solidaridad para dar alimentos a 7.000 salmantinos: se buscan voluntarios La Gran Recogida se celebrará en 80 supermercados y tiendas de alimentación los días 7 y 8 de noviembre

Lograr que en todas las casas salmantinas siempre hay un plato de comida lleno. Todos los días. Sin excepción. Ese es el objetivo con el que lucha el Banco de Alimentos y para el que la Gran Recogida se ha convertido en una de sus grandes puntas de lanza. Se celebrará el próximo 8 y 9 de noviembre en los principales supermercados y tiendas de alimentación de la provincia. Hasta en 80 puntos se podrá participar con donativos.

¿Por qué es tan importante la Gran Recogida? El presidente del Banco de Alimentos, Godofredo García, señala la importancia de la sensibilización pero sobre todo porque supone una de las acciones solidarias más importantes de todo el año. «Nuestro objetivo es superar los 100.000 euros para afrontar las entregas de alimentos hasta final de año y un periodo muy sensible como es la Navidad», detalla. En la actualidad, la organización está distribuyendo productos a más de 7.000 salmantinos una cifra que se ha estabilizado tras la pandemia en la que se llegó a atender a más de 9.000 personas de la provincia.

El responsable de la ONG en Salamanca recuerda que la prioridad es realizar la donación en caja en la mayoría de los establecimientos, una situación que se mantiene desde la pandemia y que permite una mayor organización de los recursos disponibles. «Antes nos juntábamos en las naves con muchos productos de un tipo, pero había escasez de otros con lo que por eso podemos ir regulando en función de las necesidades», detalla.

La otra razón es no depender de las fechas de caducidad ni tener que dar salida a alimentos rápidamente porque estén cerca de caducarse. «La semana pasada hemos tenido que comprar 25.000 euros por cuenta nuestra en leche, arroz y aceite porque son muy escasos».

Godofredo García: «Las donaciones se multiplican por dos cuando hay voluntarios en los supermercados»

Una de las prioridades para la Gran Recogida es la captación de voluntarios. Hasta ahora hay 200 confirmados pero, a juicio, del presidente del Banco de Alimentos serían necesarios mucho más. «La cifra ideal sería alcanzar los 600 para que puedan repartirse en turnos de cuatro horas en los supermercados. Es muy importante la labor que hacen», defiende.

Y es que, tras la experiencia de los últimos años sobre todo con la donación en caja, en aquellos establecimientos donde hay voluntarios es mayor la solidaridad. «Las donaciones se multiplican por dos simplemente porque los clientes vean los petos del Banco de Alimentos. Junto a la información que reparten, su simple presencia ya genera solidaridad entre los salmantinos que siempre son muy solidarios». Aquellos que deseen colaborar pueden ponerse en contacto con la organización de lunes a viernes y de 9 a 14 horas en el teléfono 923 185974

Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos de Salamanca.

García recuerda que las cifras de 2024 no pueden tenerse en cuenta ya que muchos salmantinos canalizaron su solidaridad hacia las inundaciones de Valencia tras la DANA, e incluso el propio Banco de Alimentos de Salamanca realizó aportaciones atendiendo a las necesidades de los valencianos. Junto a las aportaciones particulares que realizan los salmantinos, el responsable de la organización recuerda que hay muchos empresarios que colaboran tanto en esta cita como durante el año con la donación de productos. Incluso la mayoría de los supermercados participantes suelen dar una aportación extraordinaria a la ya realizada. Por ello, el recuento definitivo no suele conocerse hasta varias semanas después que se hayan terminado el recuento.

Las fechas

La Gran Recogida se celebrará los días 7 y 8 de noviembre.

¿Cómo se hace la donación en caja?

En el momento de ir a pagar la compra en el supermercado, el cliente señala al pasar por la caja de su tienda la cantidad que desea donar que se añadirá automáticamente al ticket de compra.

¿Sabe qué las donaciones son desgravables?

Los donativos que se hacen al Banco de Alimentos son desgravables. En el IRPF para particulares, las desgravaciones son del 80% sobre los primeros 250€ y del 40% para la cantidad restante, pudiendo aumentar al 45% si la donación se repite en años anteriores.

Leche, arroz y aceite, los más demandados

Aquellos que opten por seguir donando en especie, desde el Banco de Alimentos se prioriza la donación de leche, arroz y aceite, así como productos específicos para bebés.