Llamamiento del Hospital de Salamanca: prohibidas las visitas y el acompañamiento a los pacientes

El Hospital ha hecho un llamamiento a los pacientes salmantinos para que respeten la prohibición de visitas y acompañamiento a los pacientes que no tienen coronavirus. Fuentes de la Gerencia confirman que se está extremando aún más la vigilancia para disminuir el riesgo de contagio al mínimo posible y para fortalecer la seguridad de la atención. En el centro existen circuitos separados para la atención de pacientes afectados por coronavirus y para los que padecen otras patologías sin relación con el virus.

Desde el complejo hospitalario se ha realizado un llamamiento para recalcar que solo estará permitido el acompañamiento de los pacientes en aquellas situaciones de dependencia en la que será previamente autorizado por los profesionales sanitarios, que entregarán un documento escrito al familiar responsable para facilitar su acceso. En este sentido, señalan que desde que en Salamanca entró en vigor el confinamiento perimetral ha habido peticiones de familiares que no vivían en la capital del Tormes y que habían solicitado estos justificantes. La mayoría han sido rechazados por los propios profesionales al no cumplir con los criterios de dependencia para el acompañamiento. Es decir, eran familiares de pacientes que no se encontraban en ninguna de las situaciones que requerían el acompañamiento o las visitas de un pariente. Los médicos están recordando a los familiares de referencia de los pacientes esta circunstancia e insistiendo en que se realiza con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio tanto para los propios enfermos como para los profesionales sanitarios.