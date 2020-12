Llamamiento de las ONG para donar juguetes en Salamanca

Ningún niño sin juguete. El lema de cada Navidad tiene más intensidad este año cuando la pandemia ha dejado a cientos de familias con menores en una situación de necesidad, incompatible con los regalos de los festejos navideños. Los responsables de Cruz Roja Juventud señalan que la cifra este año aumentará hasta los 900 niños en toda la provincia, frente a la media de 600 que se habían recogido en los últimos tres años. “Este año estamos insistiendo aún más en que los juegos sean nuevos, tanto por la dignidad de los niños que tienen derecho a desenvolver un regalo como por la seguridad”, explica Mireia Sánchez, técnica coordinadora de Cruz Roja Juventud.

Las restricciones de la pandemia también ha provocado un cambio tanto en las organizaciones que colaboran en la recogida como en el reparto que posteriormente se hace a los padres. En el primero de los casos, la Archicofradía del Rosario —que ha recaudado más de 5.000 juguetes desde la primera edición de su gala benéfica— evidentemente no podrá celebrar su desfile multitudinario. En cambio, desde ayer y hasta el 28 de diciembre recogerán productos en su sede (C/ Río Cea,5) y han puesto en marcha un “bono juguete” con un valor de 10 euros, para la gente que no pueda ir a comprarlo. “Todos somos conscientes de que las cosas no se pueden hacer igual que siempre, pero no podemos dejar de colaborar con los más pequeños y el Comedor de los Pobres”, detalla Lorenzo Rodríguez que recuerda que se mantendrá este año la recaudación para la organización, que los últimos años se realizaba tras el chocolate con churros.