Llamamiento de la Casa de los Ángeles: piden la cesión de un local para llevar a cabo su rastrillo navideño La ONG que preside Ana Santero en Honduras con su casa hogar para menores busca un espacio para recaudar fondos

Ángel Benito Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:05

La Casa de los Ángeles ha hecho un llamamiento para la cesión de un local céntrico donde puedan desarrollar su conocido rastrillo navideño, una de las principales fuentes de ingreso para el hogar de Ana Santero en Honduras para menores sin recursos y sin enlaces familiares.

Ante esta situación, lanzan un SOS a la solidaridad salmantina para que les presten un local del 7 al 23 de noviembre con el fin de poder realizar esta importante actividad solidaria.

En el hogar de la Casa de los Ángeles creada en Tegucigalpa por Santero, que acudió a principios del siglo XXI a Honduras a cumplir con su vocación de cuidar a niños abandonados o que vivían en entornos marginales, viven nueve pequeños, algunos de ellos que acaban de alcanzar la mayoría de edad recientemente.

No reciben ninguna ayuda del Gobierno de Honduras, pero tampoco de las instituciones españolas. Ana se multiplica cada mañana. Coge el coche para llevar a los mayores al instituto o a la universidad, mientras que cuida también de los más pequeños. «La zona en la que vivimos sigue siendo muy peligrosa. Si no fuera por mí, muchos de estos niños no sé como hubiesen acabado, pero lo más seguro que en pandillas o en la droga», reconoce. Ana Santero no es una cooperante ni una maestra para los chicos acogidos. «Son mis hijos y yo los cuidaré hasta que sean independientes, que es diferente a que sean mayores de edad», asumía en una conversación con LA GACETA.

El sueño de la psicóloga es poder traer a España a todos sus hijos. Sin embargo, la burocracia lo impide. No pierde la esperanza en que pueda ser posible y que puedan ir por la calle sin tener que mirar a la espalda y poder correr sin miedo. Porque Santero es sincera y tiene claro que su proyecto tiene principio y final. «La Casa de los Ángeles durará lo que dure Ana Santero». Espera que el final de su proyecto pueda concluir cuando les termine de ver crecer en Salamanca.

Aquel que quiera colaborar se puede poner en contacto con Ana Martín Polo en el teléfono 676 937843

Temas

Honduras

Menores