Todo listo para el turismo funerario: los carteles anticipan la nueva visita Instalada la señalética y los recorridos con códigos QR y visitas guiadas en el cementerio. Convertirá el San Carlos en un nuevo espacio de memoria y turismo cultural. La ciudad se une a la tendencia turística sumando historia, patrimonio y tecnología

Belén Hernández Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El cementerio San Carlos Borromeo de la capital ya está preparado para recibir las primeras visitas y recorridos turísticos. Ya se han instalado los carteles que ofrecen información sobre personajes ilustres enterrados en el camposanto salmantino, además de en los panteones con mayor relevancia artística. Algunos de estos carteles todavía mantienen el plástico protector ante la inminente puesta en marcha del recorrido que incluirá a Salamanca dentro de la oferta de turismo funerario. Se llevarán a cabo a través de recorridos con códigos QR en los que se explica la relevancia de los personales, así como con visitas guiadas.

Se trata de una iniciativa que materializa el Consistorio junto a Parque Cementerio, la empresa que gestiona el recinto. El alcalde, Carlos García Carbayo, ya avanzó la iniciativa el pasado mes de julio cuando presentó el nuevo aspecto del centenario Crucero de San Cebrián, una pieza de 500 años de antigüedad que se sometió a una restauración integral y que también está incluida en los puntos de interés de la ruta.

En el recorrido, destacan los sepulcros de Norberto Cuesta Dutari, Luis Nieto, Enrique Esperabé de Arteaga Lázaro, Antonio Fernández, Basilio Martín Patino, Filiberto Villalobos, Manuel Villar y Macías, entre otros, sin olvidar al rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, y al cantante Rafael Farina.

1) El médico y ministro con la República Filiberto tiene una historia curiosa. Cuidó de los pobres y en agradecimiento siempre reposa sobre su tumba un clave rojo y fresco. 2) El recorrido por el cementerio pasa por la zona infantil, creada entre los años 1918 y 1920 en un espacio destacado para honrar la memoria de estos pequeños que fallecían a tan temprana edad. 3) También es parada obligatoria la tumba de Venancio Gombau, fotógrafo español de finales del siglo XIX que legó una gran colección fotográfica de Salamanca.

También son lugares de referencia la zona infantil, creada entre 1918 y 1920 para acoger a los niños fallecidos, exhibiendo la alta mortalidad entre los pequeños en aquella época. Además, se establece una parada en la zona militar, donde se honra a los fallecidos mientras estaban destacados en la ciudad de Salamanca. Con esta iniciativa la capital se une a las ciudades que cuentan con ofertas de turismo funerario como París, Roma, Buenos Aires, Madrid, Praga o El Cairo. La inminente puesta en marcha de estos recorridos en el San Carlos Borromeo se une al proyecto para que Salamanca entre en el mapa de ciudades referencia en el turismo musical. La concejala de Festejos, Carmen Seguín, anunció este propósito el pasado martes durante el balance de asistencia de público a los actos musicales y culturales de las Ferias y Fiestas. Especificó que en este proyecto el Recinto Ferial de La Aldehuela tendrá un papel fundamental al poder acoger grandes conciertos de pago que, según Seguín, se celebrarían en meses de temporada baja para mantener la actividad del sector de la hostelería.

Si bien la oferta del turismo funerario es inminente, Carbayo anunció que se presentaría este mes de septiembre, la iniciativa para ser referencia en el turismo musical aún tiene que esperar.