Listas de espera: 63 días de espera menos que hace un año y 16 más que en junio El Hospital de Salamanca supera el 'efecto verano' con mejores cifras que en 2024, aunque nota el impacto de las vacaciones del personal

Javier Hernández Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 19:16

La demora media para ser operado en el Hospital de Salamanca se ha recortado en más dos meses respecto al mes de octubre del pasado año, según los datos de lista de espera quirúrgica relativos al tercer trimestre de 2025, publicados este viernes por la Consejería de Sanidad.

El conocido 'efecto verano' -un cóctel entre profesionales de vacaciones y pacientes que renuncian a ser intervenidos- se ha traducido en un ligero retroceso del tiempo de espera, respecto al mes de junio -de 75 a 91 días-, pero en una gran mejoría si la comparativa se establece con el mismo periodo del pasado año: de 154 a 91 días.

La fórmula aplicada por el Complejo Asistencial para amortiguar lo máximo posible las vacaciones del personal ha pasado por mantener las 'peonadas' de tarde -los propios profesionales de Sacyl haciendo horas extra para operar- y en saltarse la tradición de bloquear alas enteras de hospitalización durante julio y agosto, para no mermar la capacidad de atender tantos pacientes como sea posible.

El resultado a esta estrategia es que los servicios quirúrgicos del centro salmantino han ejecutado muchas más operaciones que el pasado verano, y hasta un 40% más de actividad si la comparación es con el año 2023, pero la demanda también ha crecido y eso ha generado un desequilibrio que supone una pausa en la línea de mejoría que las cifras del Hospital venían registrando desde hace dos años. De hecho, es la primera vez -desde que Carmen Rodríguez llegó a la gerencia del Hospital- que el balance de un trimestre no es mejor que el anterior.

El balance que se ha realizado a nivel interno apunta a que «el periodo estival impacta en la programación porque hay que compaginarlo con las vacaciones de los facultativos» y destacan que «la complejidad de los procedimientos que se realizan en un hospital de nivel IV, así como los trasplantes de la máxima dificultad, consumen mucho tiempo quirúrgico y a veces desplazan a otros procedimientos de prioridad 3, que pasan más tiempo en lista de espera y aumentan esta estadística».

Efectivamente, el número de pacientes que llevaba más medio año esperando para ser operado también ha bajado de forma considerable. De los 2.500 integrantes de la lista de espera, catalogados como prioridad 3 -la menos urgente de todas-, solo el 9% (236 personas) llevan esperando más de los 180 días que se marcan como un límite razonable.

El grado de cumplimiento con los plazos máximos en pacientes de prioridad 1 - cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días- es del 100%.

Por servicios

Los servicios de Neurocirugía y Urología han protagonizado dos de las 'remontadas' más llamativas entre los departamentos quirúrgicos del Hospital de Salamanca.

Desde el 1 de octubre de 2024 al mismo día de 2025 han conseguido reducir la demora media para operar a sus pacientes a bastante menos de la mitad.

Urología estaba tardando 182 días de media en operar a sus pacientes, mientras que actualmente la espera se cifra en 59 días (más del 67% de reducción). Por su parte, Neurocirugía ha pasado de 164 días a solo 56: una reducción del 58%.

Los grandes servicios quirúrgicos (Cirugía General, Traumatología y Oftalmología) también han mejorado sus cifras. Traumatología, que en todos los hospitales de España es la especialidad con mayor saturación, ha pasado de tener a casi 2.000 pacientes en lista de espera, a estar cerca de dejarlos en solo 1.000. Del mismo modo, la demora ha bajado de más de 200 días a 116. Un progreso en el que es clave la ayuda de los conciertos con centros privados y que Sacyl pone a disposición de toda su red de hospitales.