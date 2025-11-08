LiliCook celebra la Navidad con una propuesta gastronómica innovadora y de máxima calidad

LiliCook mantiene su apuesta por el producto de primera calidad, base de cada plato y protagonista indiscutible de su carta.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:00

El restaurante LiliCook, referente de la gastronomía salmantina, vuelve a sorprender estas fiestas con una propuesta navideña que combina innovación, producto de temporada y el sello creativo que caracteriza a su cocina. Situado en pleno centro de Salamanca, este espacio gastronómico se ha consolidado como una de las mejores opciones para quienes buscan disfrutar de sabores únicos en un entorno acogedor, moderno y con la calidad como máxima.

Fiel a su filosofía, LiliCook mantiene su apuesta por el producto de primera calidad, base de cada plato y protagonista indiscutible de su carta. En esta ocasión, han diseñado dos menús navideños pensados para compartir en familia, con amigos o compañeros de trabajo, donde la frescura del mercado se une a la originalidad de las combinaciones y la cuidada presentación. Cada propuesta es un recorrido por texturas, aromas y contrastes que reinventan lo clásico con el estilo inconfundible del restaurante.

Entre las creaciones más destacadas figuran elaboraciones como el lomo de bacalao de Macotera al pilpil con pimientos cristal, el tataky de atún rojo Balfegó con ponzu y confitura de limón y jengibre o el brioche de cebolla caramelizada con mantequilla ahumada y anchoa SanFilippo. Tampoco falta la nueva chuleta de vaca madurada a la brasa, incorporada recientemente a la carta y que promete conquistar a los amantes de la carne por su sabor y textura excepcionales.

Además de sus menús especiales para las fiestas, LiliCook ofrece durante todo el año una completa carta y un menú ejecutivo disponible de lunes a viernes al mediodía —exceptuando festivos—, con opciones como crema de boletus y lascas de jamón, ensalada de jamón de pato o pluma ibérica a la brasa con compota de manzana, a un precio de 24,50 euros con pan y agua incluidos.

El restaurante continúa evolucionando para ofrecer una experiencia gastronómica completa y única.

Estas fiestas, LiliCook invita a vivir una Navidad diferente, saborear la creatividad, la calidad y la pasión por la gastronomía que lo han convertido en un referente imprescindible en la ciudad.

Contacto

Dirección: Plaza Sexmeros, 7. 37001 Salamanca

Teléfono: 923 018434

Página web