LÍDERES ANTE LA CRISIS | Sergio Alonso (What Jamón): “Vendemos en Amazon productos que gozan de notoriedad nacional e internacional”

La pandemia provocada por la Covid-19 ha generado una de las mayores crisis de los últimos tiempos, dejando como estela cientos de miles de empresas desamparadas que luchan por mantenerse en el mercado. Sergio Alonso Vicente, director y gerente de What Jamón, explica cómo su pyme ha sido capaz de salir del paso y se ha visto incluso reforzada por la situación.

Como gerente, ¿diría que la crisis provocada por la Covid-19 ha afectado a la empresa?

Está claro que la pandemia que hemos sufrido ha marcado un antes y un después para todos los sectores y empresas, ya sean grandes o pequeñas. Tanto es así que durante la misma nos hemos visto obligados a reinventarnos y a continuar con nuestro trabajo adoptando nuevas tendencias de mercado para sobrevivir. Si bien es cierto que al principio se nos hacían un poco difícil los nuevos métodos de trabajo, una vez acostumbrados hemos sabido aprovechar a la perfección nuestros puntos fuertes tanto de empresa como individuales a cada trabajador.

¿Qué medidas se han adoptado?

Desde el principio hemos tenido claro cómo actuar y cómo llevar a cabo nuestro plan de acción para trasladar la actividad en la oficina a la misma actividad en el hogar, primando de esta manera la seguridad de los trabajadores.

En What Jamón somos conscientes de lo importante que es la sanidad, y más aún en nuestro sector alimenticio. Es por esto por lo que, si ya controlábamos exhaustivamente que todos los productos de nuestros proveedores cumplieran con unas normas mínimas de seguridad e higiene, ahora lo hacemos de forma aún más estricta si cabe.

Respecto al envío, trabajamos por y para que el cliente esté satisfecho con su compra y siempre desde su propia seguridad, respetando medidas de distancia y de saneamiento.

¿La actividad de la empresa ha sido la misma en todos los países?

Tenemos la suerte de estar presentes y muy bien posicionados en los principales marketplaces como Amazon, Ebay, Aliexpress y otros muchos europeos. Eso hace que nuestros productos gocen de notoriedad no solo a nivel nacional, sino también internacional. Nuestras ventas van desde toda la Comunidad Europea hasta otros países que están fuera de la UE como Suiza y Reino Unido.

¿En qué situación se encuentra What Jamón actualmente?

Afortunada o desafortunadamente, debo decir que toda esta situación ha dado pie a un incremento en las ventas, lo que me provoca un sentimiento agridulce. Estoy muy contento e ilusionado ya que What Jamón está creciendo y evolucionando, pero al mismo tiempo me hubiera gustado que ocurriese en otras circunstancias, ya que estas no son las idóneas.

Además, debido al incremento de trabajo, nos mudamos a unas nuevas oficinas en la zona de Mercasalamanca, con capacidad para más trabajadores en vista de aumentar la plantilla por el gran volumen de pedidos.

Habrá sido difícil estar al mando de una empresa durante esta crisis, ¿cómo lo ha vivido?

Al principio ha sido bastante complicado, ya que la incertidumbre iba de la mano de cada decisión que tomaba. Sin embargo, al ser un sector de alimentación y de primera necesidad nos hemos visto obligados a duplicar el esfuerzo y el trabajo.

Dirigir una empresa y estar a cargo de varios trabajadores me ha hecho darme cuenta de que lo más importante ante este tipo de situaciones es buscar una salida o una alternativa para poder seguir funcionando con normalidad. Es mi deber como máximo responsable mantener a esos trabajadores y al mismo tiempo también el puesto de la empresa en el mercado. No vale quedarse esperando a que la solución llegue por sí sola, hay que moverse en busca de ella.

Por otra parte, debo añadir que estoy muy orgulloso de todos los trabajadores y de toda la labor que han venido desempeñando desde el principio de la cuarentena. Gracias a su esfuerzo What Jamón está en constante crecimiento.

Por último, ¿cómo ve usted el futuro de What Jamón?

Me encantaría que esto fuera cada vez a más, que What Jamón se convirtiese en un portal de referencia mundial para todo lo relacionado con el jamón, y que de aquí a un futuro no muy lejano fuese reconocido como un importante marketplace.

De momento, vamos a un ritmo considerable. Cada vez contamos con más proveedores y clientes, por lo que, si continuamos así, el futuro de la empresa lo veo prometedor. Lo que está claro es que vamos a seguir esforzándonos con el fin de una constante mejoría. Estamos abiertos a cualquier cosa que nos pueda deparar el futuro y, lo más importante, es que tenemos ganas de descubrirlo.