Daniel Rodríguez está al frente de la Asociación de Empresas de Electricidad y Energia de Salamanca.
Liderazgo y servicio en energía en Salamanca

AEMENSA refuerza su papel como referente y apoyo clave para las empresas salmantinas que trabajan en el sector energético

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:00

AEMENSA, la Asociación de Empresas de Electricidad y de Energía de Salamanca, integrada en CES, se ha consolidado como un referente provincial en el ámbito energético y empresarial.

AEMENSA continúa creciendo en representatividad y servicios y contribuyendo al impulso de la eficiencia y la competitividad del sector, del que dependen alrededor de 352 compañías y que genera cerca de dos mil quinientos puestos de trabajo en estos momentos en la provincia salmantina.

Su labor contribuye de forma directa al desarrollo económico de la provincia y al fortalecimiento de sus empresas.

Su presidente, Daniel Rodríguez, destaca que «somos una asociación fuerte, unida, con visión de futuro y con un compromiso constante con las empresas del sector».

Entre sus principales líneas de trabajo destacan la formación continua, que garantiza profesionales cualificados y preparados para los cambios del sector; el asesoramiento técnico y normativo, ayudando a las empresas a cumplir la legislación y a optimizar sus instalaciones; la mejora de instalaciones y proyectos de eficiencia energética, con apoyo en planificación y ejecución; y la colaboración con administraciones y organismos públicos, facilitando acceso a subvenciones, ayudas y programas de innovación.

Además, AEMENSA ofrece servicios de gestión y convenios de colaboración en ámbitos como banca, seguros, combustible, telefonía, PRL o desarrollo digital, que aportan ahorro y seguridad a sus empresas asociadas.

En la actualidad, Daniel Rodríguez, destaca la importancia de incorporar aerotermia en obra nueva, como solución eficiente y sostenible, y la implantación de repartidores de costes y contadores de energía en comunidades, que facilitan un consumo más equitativo y un ahorro real para los vecinos.

AEMENSA (Asociación de Empresas de Electricidad y Energía de Salamanca)

C/ San Juan de la Cruz, nº9, 1ºC, 37001, Salamanca

923137138 / 609200257

asociaciones@empresariosdesalamanca.com

Liderazgo y servicio en energía en Salamanca