«Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada» Dormía en bancos, cajeros, parques, en un transformador de luz... Cada mañanas su reto era lograr 20 euros. Hoy, tras pasar por Padre Damián, Jesús de Diego tiene hogar, ingresos regulares y una nueva vida

Carlos Rincón Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 11:33

«Yo cobraba bien. Trabajaba echando asfalto en Alicante. Me levantaba cerca de 1.800 euros todos los meses. Y, de repente, ves que no tienes nada. Alguien te da dinero y estás como cortado diciendo: «Hostias, o lo cojo o no como»».

A sus 62 años, Jesús de Diego es uno de los pocos que, no sin esfuerzo, ha logrado salir de la espiral de la calle. Hoy vive bajo techo. Duerme en una habitación alquilada de un dúplex que comparte con otras ocho personas de diferentes edades y nacionalidades. Es mucho más de lo que tenía.

«He dormido en bancos, en cajeros, debajo de una estructura de hormigón de un parque, dentro de un transformador eléctrico ya sin uso... En un montón de sitios. En Jerez estuve viviendo una temporada en una casa abandonada. Luego, en una antigua alcoholera», recuerda. «Es duro porque te levantas por la mañana, miras los bolsillos y no tienes nada. Pero te dices a ti mismo: tengo que conseguir algo para comer. Me despertaba pensando que tenía que lograr, como mínimo, 20 euros. El día a día es jodido», cuenta este salmantino de nacimiento que sobrevivió dos décadas como aparcacoches y recadero en Jerez de la Frontera. Asegura que desde los 26 años no consume drogas y que, como mucho, de vez en cuando cae una cerveza. «No tengo esos vicios», remarca.

Una denuncia por malos tratos de su mujer fue el detonante que le llevó a vivir en la calle. No fue condenado, pero, tras ella, decidió «quitarse de en medio», asegura. «Cogí la mochila y me fui». Dejó Alicante, donde vivían sus hijos, y comenzó su vida como sintecho. «Me recorrí toda la costa desde allí hasta Andalucía». En Benidorm conoció a un francés que trucaba cabinas de teléfonos. «Aprendí eso con él y me sacaba algo de dinero». Pero su vida le llevó a Jerez de la Frontera, donde residió hasta hace dos años. «Allí me buscaba la vida aparcando coches, también ayudaba a los bares. Me llamaban los vecinos para que les hiciera la compra. Y así me sacaba yo mi dinerillo. Pero me cayeron dos tumores debajo de la lengua. Me quedé muy delgado, no podía coger peso», narra Jesús. El cáncer y varias operaciones le obligaron a ingresar en un albergue andaluz.

«Hace dos años me vine a Salamanca un poco a lo loco, para quedarme por aquí... Yo nací aquí. Mis hijos estaban aquí». Tras su llegada, fue al Ayuntamiento y el policía local de la entrada le informó de que había dos albergues a los que podía ir. Pasó 24 noches en las instalaciones de Cruz Roja, donde tenía una cama y comida, y podía asearse. Y desde ahí logró entrar en Padre Damián, de Cáritas. «Aprendí un montón de cosas. Estoy muy orgulloso de haber pasado por allí. Antes no tenía horarios: me levantaba cuando quería, a veces a las tres de la tarde, y a lo mejor ni desayunaba. En Padre Damián aprendí a tener horarios, acudía a talleres, era el encargado de la lavadora, limpiaba mi habitación...».

Su paso por el centro de acogida le ayudó a estructurar su vida, a adoptar unos hábitos y, además, desde Cáritas le ayudaron a tramitar la pensión por el 71% de discapacidad que tiene reconocida: los 568 euros al mes con los que vive. Para poder avanzar en este proceso de inserción social, Jesús de Diego tuvo que asumir unos compromisos con la organización diocesana y cumplirlos. Así, después de año y medio en las instalaciones de la avenida de Raimundo de Borgoña, el pasado diciembre pudo «independizarse». Desde Cáritas le ayudaron también a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero, al tener la ayuda por enfermedad, se lo denegaron.

Durante sus años en la indigencia, siempre buscaba que el lugar en el que dormía estuviese a las afueras del pueblo o la ciudad. «Lo aprendí nada más quedarme en la calle, para evitar situaciones peligrosas», asegura Jesús. «Los chavales de 16 y 17 años. Esos son los peores. En Jerez tengo un amigo que dormía en un portal. Unos niñatos le dieron varias palizas solo para grabarlo y subirlo a las redes. Eso es lo peor que hay», recuerda.

En Salamanca, Jesús se cruza por las calles con personas que, como él hace unos años, carecen de un techo bajo el que vivir. Pese a que cuenta maravillas de su paso por Padre Damián, no se acerca a ellos para animarles a pasar por el proceso que él ha seguido. «Te voy a decir la verdad. Con la gente que hay en Salamanca en las calles, prefiero no relacionarme. No veo que sean las típicas personas que piden porque tienen ganas de comer. Lo que veo son caras de gente que quiere dinero para droga. Entonces me da mucha pena, pero no me acerco a ninguno», reconoce.

Cruz Roja amplía sus recursos para atender en los momentos críticos: su centro está al completo

Cinco plazas más ha habilitado Cruz Roja estos días para atender a las personas sin hogar. Se suman a las veinte de las que dispone gracias a la financiación del Ayuntamiento de Salamanca y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. El centro de atención a personas sin hogar está en estos momentos al completo por la ola de calor que estamos atravesando desde principios del mes de agosto.

Este centro permanece abierto entre las 10 de la noche y las 3 de la tarde y se encuentra en los sótanos de la sede central de la ONG.

Ofrece alojamiento nocturno, cena, desayuno e higiene personal, además de distintos talleres y actividades para que los usuarios puedan pasar toda la mañana. El objetivo de los profesionales que se ocupan de este espacio es realizar un acompañamiento personalizado para que se produzca un cambio que pueda conducir a la inserción social, algo que, según reconocen, no es fácil, pero tampoco imposible, porque ya hay usuarios que lo han conseguido.

Para utilizar una de las camas del centro de atención a personas sin hogar, los usuarios no pueden consumir ni alcohol ni drogas en el interior y tienen que respetar las normas de convivencia, requisitos que algunos, con mucho tiempo de adicciones y de calle, no son capaces de cumplir. A todos se les ofrece la posibilidad de ir a dormir a las instalaciones de Cruz Roja, pero no todos aceptan la oferta, según apuntan desde la entidad.

Cuando los termómetros marcan temperaturas bajo cero, de frío extremo, la ONG también amplía la atención de la Unidad de Emergencia Social, como ha hecho estos días con la larga ola de calor. No solo se aumenta el número de camas hasta donde las posibilidades lo permiten, sino que también se incrementa la asistencia en la calle: de los cinco días a la semana, que es lo habitual, se suele pasar a hacerlo todas las noches.

Esta unidad ofrece a las personas sin techo comida para cenar y bebidas, calientes en invierno e hidratantes y refrescantes durante las olas de calor intenso, además de informarles de los recursos disponibles en la ciudad para dormir bajo un techo, aunque siempre es decisión de cada persona aceptarlos o no.