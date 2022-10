Les Luthiers: “Después de dos años de encierro, necesitábamos hacer reír”

Un sexteto infalible. Tanto como la música y el lenguaje con el que, durante más de medio siglo, han logrado encandilar a las multitudes que han reído en sus espectáculos. El grupo argentino Les Luthiers regresa a Salamanca, donde presentarán ‘Gran reserva’, un espectáculo en el que hacen una antología con algunos de sus grandes éxitos. El director de orquesta Carlos López Puccio, su integrante más veterano, habla sobre el estilo de la formación y repasa su contribución al mundo del humor.

Es usted el veterano de Les Luthiers. ¿Con qué responsabilidad lo lleva teniendo en cuenta que el grupo lleva más de 50 años en activo y es el que más experiencias lleva acumuladas?

Me siento, sin duda, el más viejo y, por eso, más que respeto, recibo piedad. En cuanto a responsabilidad, ya no me preocupa tanto equivocarme. Es sabido que, con los mayores, se debe ser políticamente correctos y tolerantes. Somos una de tantas minorías. De todos modos, cabe aclarar que “el joven” Maronna ya estaba en el grupo antes de mi ingreso.

¿Cómo ha sido el regreso a las actuaciones después de la pandemia? ¿Han notado que hay más necesidad de reírse que antes?

Puedo hablar más por nosotros que por el público. Después de dos años de encierro, tenemos mucha necesidad de hacer reír y, en ello, de reír. Imagino que al público le está pasando algo parecido.

¿Cómo vivieron desde dentro, en el aspecto emocional, la pérdida de dos compañeros como Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock?

Marcos dejó de trabajar con nosotros a finales de febrero de 2019. Todo ese año y parte del siguiente, hasta que se inició la pandemia, seguimos actuando con la actual formación. Con Daniel, lamentablemente, ocurrió algo similar. Estuvo enfermo durante un largo tiempo hasta que, con un pronóstico muy desesperanzador, los médicos le prohibieron viajar. Las dos partidas no nos pillaron por sorpresa. En lo profesional, tuvimos mucho tiempo, muy doloroso, para prepararnos. De ambos, extraño más la relación personal y afectiva que sus desempeños inolvidables en escena. Estas carencias son difíciles de cubrir.

¿Qué le han aportado al grupo las nuevas generaciones?

Los artistas jóvenes que se han incorporado al grupo traen enorme experiencia y sabiduría, tanto teatral como musical, lo cual enriquece y facilita el trabajo, la creación y la recreación.

¿Les Luthiers es una “marca registrada” que funciona más allá de los nombres propios?

El humor de Les Luthiers no es únicamente inteligente. Exige trabajo porque va por encima de lo obvio, de la grosería, de la vulgaridad y de la chabacanería. Y, por si fuera poco, viene servido de música bien hecha. Además de explotación de la marca, también hay constante trabajo para mantener su nivel.

¿Cómo es el público con el que se encuentran Les Luthiers en sus shows?

Hay infinitas maneras de hacer humor, pero nuestro público, desde siempre, se ha autoelegido: es gente que valora nuestra estética, nuestro estilo y que lo disfruta con nosotros. Creo que ofrecemos un producto escaso y que, tal vez, por eso, sigue siendo esperado y disfrutado.

Son ya 51 años sobre los escenarios; 55 del grupo desde su fundación. ¿De dónde sale la energía creativa para seguir logrando hacer brotar las carcajadas?

De la alegría de poder ofrecer este humor. La risa es un ingrediente de la felicidad y recibimos cariño y agradecimiento por generarla.

Llegan a Salamanca con ‘Gran reserva’, una antología que reúne algunos de los grandes éxitos de sus 55 años de historia. ¿Qué recuerdos le trae Salamanca, una ciudad que transpira cultura y donde ya han actuado unas cuantas veces?

El nombre de Salamanca es mítico. Fue una de las primeras ciudades que visité cuando vine a España por primera vez en 1974 con mi esposa y con mi hijo, que, por aquel entonces, era un bebé de 1 año. Hasta intenté que le admitieran en la multicentenaria universidad. Por mi parte, siempre que la vida me concede la gracia de regresar a esta ciudad, vuelvo a maravillarme.