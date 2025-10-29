Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mario Alonso Puig, durante su charla en Salamanca. LAYA

Lección de liderazgo de Mario Alonso Puig

Caja Rural de Salamanca llena el Palacio de Congresos con la estimulante charla del cirujano

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:17

El Palacio de Congresos de Salamanca acogió este miércoles la conferencia «Dando juntos un gran salto: crecer, evolucionar y transformar», organizada por Caja Rural de Salamanca e impartida por el reconocido médico y conferenciante Dr. Mario Alonso Puig.

Bajo el lema «Dando Juntos un Gran Salto», el encuentro invitó a los asistentes a reflexionar sobre el poder de la mente, la gestión emocional y la actitud positiva como motores del crecimiento personal.

La entidad, comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la formación integral de las personas, ofreció una jornada abierta y gratuita que combinó ciencia, inspiración y humanidad.

