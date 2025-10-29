Lección de liderazgo de Mario Alonso Puig Caja Rural de Salamanca llena el Palacio de Congresos con la estimulante charla del cirujano

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:17

El Palacio de Congresos de Salamanca acogió este miércoles la conferencia «Dando juntos un gran salto: crecer, evolucionar y transformar», organizada por Caja Rural de Salamanca e impartida por el reconocido médico y conferenciante Dr. Mario Alonso Puig.

Bajo el lema «Dando Juntos un Gran Salto», el encuentro invitó a los asistentes a reflexionar sobre el poder de la mente, la gestión emocional y la actitud positiva como motores del crecimiento personal.

La entidad, comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la formación integral de las personas, ofreció una jornada abierta y gratuita que combinó ciencia, inspiración y humanidad.