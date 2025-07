Lealtad inquebrantable en el fútbol charro: «Ni aunque jugasen la Champions cambiaría de equipo»

Pablo Torres Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 10:10 Comenta Compartir

En Salamanca, hablar de fútbol es un tema tabú. Aunque en los grupos de amigos siempre haya aficionados madridistas y culés, muchos de los corazones son blanquinegros. Sin embargo, eso no significa que todos animen al mismo equipo. En la ciudad charra, la rivalidad es máxima y a menudo divide incluso a los más cercanos. Hugo Fermín Hernández Calvo y Sergio Ramos Sánchez son un claro ejemplo de ello. Buenos amigos, unidos por su pasión cofrade, pero eternos rivales cuando se trata de fútbol. Hasta tal punto se acalora la relación que incluso se llaman «engendristas» y «uniopistas» cada vez que el balón comienza a rodar en el terreno de juego.

¿Fueron socios de la UDS? ¿Qué recuerdan de aquellos años?

Sergio Ramos — Estuve abonado un montón de años con mi padre y sus amigos en el Fondo Norte. Recuerdo que subía a tocar el bombo de Orgullo Charro, la única peña que había allí.

Hugo Fermín Hernández — Fui socio de la Unión Deportiva Salamanca durante las siete últimas temporadas. A los partidos de casa iba con mi amigo Víctor y muchas veces nos apuntábamos a los desplazamientos que organizaba el club.

¿Qué les llevó a decantarse por su equipo y no por el otro?

S. R. — Por varios motivos. El principal, la forma en la que Unionistas irrumpió en el fútbol base. No fue a gusto de ningún club de Salamanca, no los aguantaba nadie. Se creían los reyes de Salamanca. Además, jugué en el Salmantino y, a partir de ahí, hice un grupo de amigos muy férreo con los que iba a ver los partidos del Salamanca.

H. F. H. — Pues yo me hice socio de Unionistas para que hubiera fútbol en Salamanca. Me sorprendió gratamente porque me gustó muchísimo la idea de club y la manera de honrar a la UDS.

¿Por qué creen que no se ha aceptado que el Salamanca CF UDS sea una refundación, como sí ha ocurrido en otras ciudades, como es el caso de Málaga o Burgos?

S. R. — A mi modo de ver, desde Unionistas no se acepta porque sería reconocer que lo que tanto han defendido —que murió—, realmente ha resucitado.

H. F. H. — Pues no se acepta porque desde el 18 de junio de 2013, la Unión Deportiva Salamanca desapareció, y yo creo que la sociedad salmantina fue consciente de ello. No hay más. Salamanca es un club nuevo y quieren ser la Unión, pero nunca lo van a ser.

¿Creen que Unionistas de Salamanca honra a la extinta UDS?

S. R. — Sí, se podría decir que sí. In memoriam.

H. F. H. — Unionistas honra la memoria de la Unión Deportiva Salamanca porque no se hace pasar por ellos, siendo claros. Creo que es algo propio de la identidad del club.

¿Consideran que ambos equipos representan por igual a Salamanca, o sienten que uno lo hace en mayor medida?

S. R. — Podría decir que más Unionistas, porque han hecho prácticamente todo bien desde el inicio, en todos los aspectos. Aunque el Salamanca tenga el estadio y mueva a mucha gente, cada vez veo más gente de Unionistas.

H. F. H. — Sí, es verdad que antes el Salamanca, a lo mejor, movía un poquito más de gente. Pero ahora mismo, gracias a la buena gestión y a los éxitos deportivos, yo creo que Unionistas.

¿El modelo de gestión de Unionistas podría ser un ejemplo ideal para la organización de cualquier club?

S. R. — Yo creo que no. La gente de Unionistas es muy fanática, y si hay que tirarse desde un puente por el escudo, lo hacen. Pero es cierto que, en lo deportivo, es ideal para cualquier club, sobre todo en fútbol base.

H. F. H. — Yo creo que los clubes tienen que empezar a mentalizarse de que otro fútbol es posible, ya que Unionistas está donde está gracias a los socios. Todo es fruto del trabajo y del esfuerzo de mucha gente, de mucho voluntariado.

¿Piensan que el modelo de fútbol popular que representa Unionistas podría mantenerse en el fútbol profesional?

S. R. — Yo creo que no. Lo primero, porque legislativamente la ley del deporte no te lo permite. Aunque los primeros años la Federación te da un margen, sí o sí, tienes que convertirte en sociedad anónima deportiva. Además, desde mi punto de vista, profesionalizar el club sería perder su identidad.

H. F. H. — En el fútbol profesional, todo se verá. No sé qué llegará a pasar.

¿Qué opinan sobre el descontento que existe entre parte de la afición del Salamanca CF UDS?

S. R. — Me parece demasiado poco, siendo claros. Al final, yo podría definirme como uno de esos aficionados que ha dejado de seguir al Salamanca por la nefasta gestión del propietario del club. Mejor no digo lo que opino, pero podría tirarme diciendo adjetivos negativos de la dirección del Salamanca y no pararía nunca.

H. F. H. — Yo sigo preguntándome cómo sigue yendo gente a verlos todavía. Creo que es una repetición de lo que pasó con la Unión: un club que, poco a poco, va muriendo.

¿Qué destacarían del equipo rival? ¿Y qué aspectos son los que menos les convencen?

S. R. — Lo que menos me gusta de Unionistas es… todo. Ya fuera de bromas, lo que destacaría de Unionistas es su estructura, es envidiable, y la implicación de la gente.

H. F. H. — El Salamanca no tiene nada positivo. No me gusta ni que lleven el escudo de la difunta Unión Deportiva Salamanca, ni que se llamen UDS al final —porque no lo son—, ni que jueguen en el Helmántico.

¿Qué equipo tiene una mejor afición?

S. R. — No creo que haya una afición mejor que otra, pero prefiero la del Salamanca. Es cierto que el fanatismo de Unionistas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La implicación también va un poco ligada a la idea de club, que te hace muy partícipe del mismo.

H. F. H. — Pues yo sinceramente creo en ese puro fanatismo, en el buen sentido de la palabra. Cada vez va más gente a ver al equipo y el propio aficionado va tranquilo al estadio, a disfrutar del ambiente. En cambio, en el Helmántico, la gente es más exigente y recrimina más a los jugadores.

¿Acudirían sin problema a un partido del equipo rival como espectador?

S. R. — Sí, claro. Ya he ido a ver partidos de Unionistas que no han sido contra el Salamanca. Lógicamente, iría con el equipo contrario, aunque fuese el Atlético de Madrid.

H. F. H. — No tendría ningún problema en ir a ver al Salamanca con la afición rival; ya he ido en dos ocasiones a verlos.

Y si el equipo rival ascendiera a Segunda División o incluso a Primera, ¿se plantearían cambiar de equipo?

S. R. — Ni aunque jugase la Champions.

H. F. H. — Jamás, ni aunque Unionistas estuviera otra vez en Provincial.

¿Ven posible que en un futuro ambos equipos se unan en un mismo equipo?

S. R. — Imposible, al menos tal y como están concebidos los clubes ahora. Y yo creo que nunca van a dar su brazo a torcer ninguno de los dos. La rivalidad es máxima.

H. F. H. — Opino muy parecido a Sergio: es imposible, tanto por el modelo de club como por la organización de uno y de otro. Es muy difícil que gente que está acostumbrada a una situación o a una forma de pensar se meta en el otro sitio, y viceversa.