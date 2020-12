Lauro Martín (Más Plurales): “Hasta que la Ley Celaá no esté aprobada tenemos la obligación de pedir cambios”

Este domingo a partir de las once de la mañana, la escuela concertada vuelve a pronunciarse en contra de la Ley Celaá con una manifestación en coche que parte de La Aldehuela y que recorrerá calles del centro de la ciudad. La protesta llega en la fase final de la tramitación parlamentaria de la norma que, salvo cambio imprevisto, muy pronto será aprobada.

¿A estas alturas es posible parar la Ley Celaá, una vez aprobada por el Congreso y cuando solo queda que haga lo mismo el Senado?

Parece difícil pararla, pero no queremos rendirnos. Hasta que esté el aprobado final, seguimos manteniendo la esperanza de poder influir en su redacción definitiva. Lo que pedimos no requiere grandes cambios. La mayoría son modificaciones que se podrían realizar con cierta facilidad. Dentro de todo el debate que ha suscitado la ley, la contestación es muy grande en apartados muy concretos, que han apartado el foco de la metodología, que también es discutible. Por eso creemos que no sería tan difícil hacer los cambios.

¿Pero realmente confían en que el Gobierno, llegado a estas alturas, cambie de opinión?

Es difícil teniendo en cuenta cómo ha evolucionado todo. Pero hasta que no esté aprobada, tenemos la obligación democrática de pedir esos cambios. Y si no se recoge lo que pedimos, al menos hacer visible nuestra posición.

¿Están dispuestos a continuar con las protestas cuando la Ley Celaá comience a aplicarse?

No lo tenemos definido. Una vez que la ley esté aprobada, los campos de protesta son otros, entran en juego los tribunales. De todos modos, todavía no hemos decidido qué hacer una vez se apruebe.

En el manifiesto de la anterior protesta, pidieron al Gobierno que no enfrente a la enseñanza concertada con la pública. ¿Qué modificaciones introduce la ley para que den pie a ese conflicto?

La ley dice una cosa tan ambigua como que hay que garantizar el derecho a la educación mediante la creación de plazas públicas suficientes. Dicho así, parece inocuo, pero en algunas comunidades a lo que se invita es que sea solo la enseñanza pública la que garantice el derecho a la educación. Evidentemente, nadie que quiera ir a los centros públicos debe quedarse jamás sin plaza, pero no puede vehicularse solo ese derecho a que haya plazas públicas, porque los concertados también estamos respondiendo al derecho a la educación. Nosotros no le restamos nada a la enseñanza pública. De hecho, proporcionalmente le damos, porque somos un ahorro en recursos. Cuando la ley dice vamos a hacer plazas públicas para todos, abre la puerta a que luego cada comunidad autónoma pueda decidir que, una vez tienen plazas públicas, ya no hace falta la concertada. Lo que deben garantizar es crear esas plazas para quien lo demande. Es verdad que es una interpretación de la ley, pero por experiencia en algunas comunidades este es el camino que se está iniciando.