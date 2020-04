Laura Martín-Sancho, viróloga: “Probablemente un solo compuesto no frene el virus, estamos probando combinaciones”

Licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca, la vallisoletana Laura Martín-Sancho se trasladó de la ciudad salmantina a Oviedo a continuar la licenciatura de Bioquímica, pero asegura tener muy buenos recuerdos de la facultad y del Colegio Mayor Hernán Cortés, así como de profesores como Enrique Villar, ella forma parte de su escuela. Completó sus estudios con el doctorado en el Max Planck Institute for Infection Biology, en Berlín, en gripe aviar, y de ahí se mudó a San Diego para seguir trabajando en el ámbito de la gripe en el prestigioso Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute. Toda una experta en virus ahora centrada en el COVID-19.

–¿Cuánto tiempo lleva el laboratorio en el que desarrolla su labor estudiando este tema?

– Me mudé a San Diego hace cuatro años para trabajar con Sumit Chanda en el SBP Medical Research Insitute en la Jolla, y llevo trabajando en este laboratorio desde entonces. El laboratorio está especializado en buscar mecanismos celulares o fármacos que prevengan la replicación de virus como el de la gripe, dengue o ébola en humanos.

–Hay estudios con compuestos muy diferentes, ¿por dónde va el vuestro?

–Normalmente, se puede tardar de cinco a diez años en desarrollar un nuevo fármaco. Estos nuevos fármacos nunca han sido probados en humanos y por ello tienen que ser sujetos a largos ensayos clínicos que evalúan su eficacia, seguridad, y efectos adversos. Esperar cinco o diez años no nos parecía una opción teniendo en cuenta la severidad de esta pandemia, así que decidimos hacer algo diferente. Scripps research institute CALIBR, en colaboración con Bill and Melinda Gates Foundation, habían reunido una colección de compuestos que fueron inicialmente diseñados para otras indicaciones (cáncer, antivirales...) y por ello la mayoría ya están probados en humanos. Como ya sabemos que son seguros para el uso humano, podemos acortar esos años a unos meses. Por ahora hemos testeado 13.000 compuestos en el laboratorio y hemos encontrado 300 que muestran una actividad antiviral prometedora. Sabemos que un solo compuesto probablemente no sea suficiente para frenar la replicación del virus, así que ahora los estamos probando en combinación.

–¿Con anterioridad a esta pandemia, el laboratorio estaba centrado en gripe?

–El laboratorio trabaja con distintos virus que afectan a humanos y que van desde el virus del sida al virus de la gripe. Yo sí que estaba centrada en investigar gripe, más concretamente estaba estudiando las estrategias que usa el virus de la gripe para evadir mecanismos celulares que están, en principio, diseñados para inhibir su replicación. Si entendemos cómo funcionan estos virus en nuestras células, podemos desarrollar nuevas maneras de combatir la enfermedad que causan.

–Parece que siempre pasa lo mismo, hay una pandemia y entonces se corre a investigar. ¿Falta previsión?

–Desgraciadamente, sí. Sabemos que las pandemias de origen viral son recurrentes, por ejemplo, el virus de la gripe causa pandemias que suceden cada unos 20-30 años. No es tanto una cuestión de si va a haber una pandemia, pero de cuándo va a ocurrir. Habría que dedicar mas financiación a la investigación, a la vigilancia de nuevos virus que circulan en animales salvajes, y también a aumentar la capacidad hospitalaria y otros recursos para estar mejor preparados. Como dijo Mary Lasker: Si piensas que invertir en investigación es caro, imagina lo que cuesta combatir la enfermedad.

–Para los fármacos ¿habrá que esperar menos tiempo que para la vacuna?

–Diferentes países, incluyendo China, ya están probando fármacos similares a los que estamos testeando en el laboratorio en pacientes con COVID-19. Entre ellos se encuentra el inhibidor de la polimerasa Remdesivir, previamente desarrollado para el tratamiento de ébola, pero que también inhibe el virus de Lassa o Nipah. Aunque este fármaco esta dando resultados positivos en estos pequeños estudios, habrá que esperar a los datos de los ensayos clínicos hechos con un número de pacientes suficientemente extenso como para determinar su eficacia. Lamentablemente, tener un fármaco que funcione va a ser útil para tratar a pacientes en estado grave o para reducir la carga viral, pero no va a prevenir que el virus se siga transmitiendo. Para eso necesitamos una vacuna. Hay laboratorios que están trabajando a contrarreloj para desarrollar una vacuna que sea eficaz, pero además de su eficacia, hay que evaluar que sea segura y producirla en cantidades suficientes para poder responder a una demanda a escala mundial, y eso lleva tiempo.

–Todo indica que el confinamiento en España se alargará al menos hasta mayo, ¿cómo puede influir el verano? ¿Será un verano similar a anteriores o no?

–Todavía no sabemos cómo se va a comportar este virus en verano. Usualmente los virus respiratorios se transmiten mejor en ambientes húmedos y fríos. Esto puede ser porque sean capaces de infectar y sobrevivir mejor en estas condiciones, pero también porque hay más concentración de gente en invierno y con ello, más probabilidades de contagio. Por ello, el virus de la gripe es normalmente estacional, pero lo que estamos viendo con SARS-CoV-2 es que hay países con climas más cálidos en los que ya está circulando. Habrá que esperar para ver si la transmisión del virus se reduce en verano.

–¿Cuál es la situación de contagios en San Diego?

–San Diego está entre las diez ciudades más grandes de Estados Unidos, pero, por ahora, el número de contagios es muy bajo comparado con el resto del país. A día de hoy hay menos de 2.000 casos confirmados y menos de 50 muertes. Estos números tan favorecedores probablemente se deben a que fuimos llamados a confinamiento social mucho antes que otras ciudades de Estados Unidos, la relativamente baja densidad de población, el hecho de que la gente use su propio coche en lugar de tomar el transporte urbano y posiblemente el buen clima del sur de California.

–Una cuestión que está dando mucho que hablar es la de los test,¿hay que hacer test a todos?

–Los test son muy importantes sobre todo al principio de una pandemia. Si sabes quién esta contagiado, lo puedes aislar y evitar la cadena de contagios. Esta fue una de las medidas que utilizó Corea del Sur. Una vez que una pandemia esta establecida, idealmente todo el mundo debería ser testeado regularmente para detectar las personas infectadas, poder aislarlas y evitar mas contagios. Desafortunadamente, sabemos que esto no es posible, ya que los números de test no son ilimitados, así que la mejor medida es aislamiento social.

–¿Y el tema de las mascarillas, hay que usarlas o no?

–Las mascarillas pueden reducir el contagio si son usadas debidamente. Las gotitas de saliva que se producen al hablar pueden contener el virus y potencialmente servir para infectar a otra persona. Es cierto que llevar una mascarilla quirúrgica no impide que te contagies, ya que el virus es tan pequeño que puede penetrar por el poro de la mascarilla, pero si una persona esta contagiada y lleva mascarilla, estas gotitas de saliva quedan atrapadas y se reduciría el nivel de contagio. El problema viene cuando la mascarilla se usa mal, o se violan las reglas de distanciamiento social e higiene porque se lleva mascarilla y se cree que es suficiente para estar protegidos. A día de hoy, la mejor manera de prevenir el contagio es el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia