Las vías que abre el corazón de un cerdo

Sánchez detalla que el xenotrasplante cardiaco (trasplantar un órgano entre diferentes especies) se ha evaluado durante años en animales de experimentación. Pone como ejemplo el trasplante de corazones de cerdo en monos con buenos resultados, aunque sin embargo la alta tasa de rechazo del órgano trasplantado, a pesar del tratamiento inmunosupresor, frenó la investigación. El jefe de Cardiología señala que el paso más importante que se ha dado ha sido la modificación genética por una empresa REVIVICOR que lleva décadas en el campo de la medicina regenerativa “proviene de la empresa que creó la oveja Dolly”, aclara. Esta misma empresa, según recuerda Sánchez, ya colaboró en septiembre de 2021 en el xenotrasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente en una mujer con muerte cerebral mostrando también la funcionalidad del riñón durante los 2-3 días que estuvo implantado.

Ante estos hechos, el especialista señala que se debe ser “muy cautos”: “El trasplante de corazón entre humanos es sin lugar a dudas la mejor opción terapéutica hoy en día para pacientes con insuficiencia cardiaca terminal; nuestro país es un modelo de organización y equidad mundial gracias a la ONT; y no disponemos de experiencia suficiente tanto en número como en duración temporal de que esta técnica vaya a funcionar”.

No obstante, señala que no es una línea de investigación que deba aparcarse, ya que “la escasez de órganos y los avances en este campo de investigación harán que se fomente la investigación en humanos al respecto. Como ejemplo, pone los resultados del científico español Juan Carlos Izpisúa que ha sido capaz de cultivar tejidos humanos en cerdos y corazones de ratas en ratones. “Solo espero -incide a modo de conclusión- que la investigación española no mire de lado y nos sumemos a esta línea de investigación cuanto antes. Tenemos ejemplos recientes con el desarrollo de vacunas durante esta pandemia donde no hemos estado en primera línea”.