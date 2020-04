El ministro de Universidades, Manuel Castells, celebra este jueves, vía telemática, la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria para estudiar, entre otros asuntos, cómo y cuándo acabará este curso universitario.

Algunos rectores ya han manifestado públicamente que no tienen intención de que se retomen las clases presenciales, entre ellos están los mandatarios de las universidades de Oviedo, Navarra o Almería, entre otros. En el caso del Estudio salmantino, Ricardo Rivero no se ha manifestado aún al respecto y ayer al ser consultada por este periódico, la Universidad no quiso desvelar cuál es su postura. La Conferencia de Rectores (CRUE), de la que forma parte Salamanca, ha elaborado un documento con algunas de las medidas que se podrían llevar a cabo si, tal y como se teme, no se pudiera retomar el curso.

Aplazar materia al curso que viene, solo para aquellos casos que fuese necesario, reducir el número de horas de prácticas y buscar una fórmula para hacer evaluación continua online son los puntos claves del documento que hoy analizarán con el ministro resultado del encuentro previo que mantuvieron representantes de los rectores y Castells.

La intención de la CRUE es acordar un marco de actuación común para todo el sistema aunque luego cada institución lo aplique a su manera.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más