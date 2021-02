La tercera ola de la pandemia le ha dado la vuelta al plan de traslado del nuevo Hospital, que ahora mismo está priorizando las últimas fases del cronograma en lugar de las que estaban previstas inicialmente. “Los esfuerzos se centran en tener plenamente operativos los espacios destinados a las Unidades de Cuidados Intensivos por si fuera preciso hacer uso de las mismas”, explican desde la dirección del Complejo.

Independientemente de que el COVID marca los tiempos, desde el Hospital se aclara que no estaba previsto el traslado de nuevos servicios en los próximos meses.

El plan de traslado está en manos de una empresa especializada en estos procedimientos, que ha realizado tareas similares -por ejemplo- en el Hospital Universitario Central de Asturias. La empresa concesionaria se encuentra en “una parte del traslado no tan visible, pero especialmente laboriosa, que comprende las actividades de inventario, gestión de espacios, establecimiento de circuitos” y otras actividades que concluirán con la mudanza de pacientes y profesionales. “Esta ejecución definitiva tendrá lugar a lo largo del verano, coincidiendo con un clásico periodo valle en la actividad hospitalaria”, avanzan, con el fin de “generar poca o ninguna interferencia” en la atención al paciente.

Por la experiencia vivida en otros traslados hospitalarios, los especialistas recomiendan que el grueso del traslado -sobre todo pacientes y profesionales- se habla en casi bloque y “se establezca en una horquilla que oscile entre dos y tres meses”.

El motivo de no hacer un traslado escalonado como el que se intuía en noviembre -cuando se ‘activó’ Rehabilitación y parte de Radioterapia- es porque hay servicios que, por el tipo de paciente al que atienden, no se pueden mudar si no tienen al lado quirófanos y ucis, por si surge algún tipo de complicación con los enfermos.

Aunque el objetivo número uno es ahora la zona de críticos, los grupos de trabajo están priorizando la que debería ser la próxima fase de traslado: los servicios centrales. “El cronograma de traslado establece que serán los siguientes en comenzar su actividad en las nuevas instalaciones. Entre ellos se encuentra la nueva central de esterilización, Anatomía Patológica, Hospital de Día Onco-Hematológico, Laboratorio, Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica”.

En tercer lugar, tras los servicios centrales pasan los que llevan a cabo actividad ambulatoria (sin necesidad de ingreso) como Endoscopias y hospitales de día. Posteriormente será el turno de la hospitalización -la fase más compleja porque implica mover a cientos de enfermos- y la actividad quirúrgica.

La última fase es el traslado de servicios como Urgencias, Neonatos y los críticos. En el caso de críticos será la evolución de la pandemia la que determine si hay que ‘estrenar’ antes esta zona o se puede esperar. “La dirección del centro ya ha decidido que estos servicios estén preparados con carácter prioritario”.