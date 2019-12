Las tres normas básicas para proteger a los niños de la bronquiolitis

Los pediatras del Complejo Hospitalario de Salamanca recuerdan que hay tres normas imprescindibles para prevenir que un niño sufra bronquiolitis, especialmente en las épocas de epidemia. La primera es evitar las visitas de gente acatarrada. Desde hace años se insiste en la importancia de no dejar entrar en Maternidad a visitantes con síntomas catarrales, porque los recién nacidos y menores de dos años son más susceptibles de enfermar. La segunda norma es extremar la higiene de manos. Las manos son el mayor foco de contagio. El uso de alcohol en gel y otros antisépticos son muy útiles antes de tocar a un niño. El virus VRS se contagia por las manos mucho más que por vías respiratoria. No es un virus como la gripe, así que se hace imprescindible una buena higiene de manos. Por ejemplo, en el ámbito sanitario hay que utilizar la higiene de manos, la bata y los guantes, pero no utilizan mascarillas para este tipo de casos. Por último, conviene evitar los centros comerciales y aglomeraciones. Cuánta más gente haya alrededor de un menor, más posibilidades de que alguien esté acatarrado y pueda provocar una bronquiolitis.