Las trabas que sufren los donantes de sangre en Salamanca

La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca ha presentado el balance del pasado año, en el que se ha registrado un insignificante descenso, y ha aprovechado para dar volumen a una queja que viene repitiendo desde 2019: el Centro de Hemoterapia y Donación, que debería estar totalmente a expensas de los donantes -los verdaderos protagonistas- no da ningún tipo de facilidades a quienes quieren regalar su sangre. En lugar de eso, se ha enrocado en unos horarios incómodos. “Mantenemos una crítica agresiva contra el Centro de Hemoterapia y Donación, y es paradójico porque formamos parte de la Fundación, pero pedimos que regresen a los anteriores horarios de funcionamiento, porque al donante le cuesta ir a esas horas”, reconoce el presidente de la Hermandad de Donantes de Salamanca, Fernando Barbero.

Tradicionalmente, el Centro de Hemoterapia funcionaba desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde, pero ahora solo está abierto la mitad del día: las semanas pares de 8:00 a 15:00 y las semanas impares de 15:00 a 22:00. “Los que nos han dicho es que es una decisión de la Dirección”, apuntan. La principal consecuencia de no organizarse en función de los donantes es que “cada vez se registran menos donaciones en el punto fijo, en favor de los puntos móviles, pero hay procesos como la aféresis que, de momento, solo se puede hacer en el punto fijo”, lamentan.

Pese a las ‘trabas’ para donar en el Centro de Hemoterapia y Donación, en Castilla y León no se han producido situaciones como las de Madrid, donde ya ha sido necesario suspender cirugías porque no se disponía del mínimo de reservas de sangre exigible. “Antes de realizar una operación, si no hay un número determinado de bolsas de sangre, no se puede comenzar. En Castilla y León se ha iniciado un plan de choque para reducir las listas de espera y recuperar cirugías pendientes de la pandemia. Podemos decir que las reservas de sangre no han condicionado el ritmo de operaciones de Sacyl y no ha sido necesario levantar el pie del acelerador, pero en Madrid ya ha pasado en varias ocasiones”, destacan.

La Hermandad de Donantes de Sangre informa de que “se está hablando de este tema con el consejero de Sanidad, que siempre escucha, pero son cosas que van despacio”, reconocen.