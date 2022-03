Las tiendas de segunda mano cobran protagonismo en Salamanca

Una nueva forma de adquirir y vender productos. ¿Cuántas cosas tienes en casa que no usas? Ropa que está en el armario aún con la etiqueta puesta, libros que adornan estanterías pero que cogen polvo o muebles y objetos electrónicos que se acumulan en trasteros y garajes. Las tiendas de segunda mano están cogiendo cada vez más protagonismo en la sociedad. La pandemia también ha servido para concienciar a las personas de que esta es una nueva forma de comprar. A esto también ha ayudado la sensibilidad por el medio ambiente que se interioriza cada vez más. Por ello, el intercambio de productos se ha puesto de moda.

Son infinitos los objetos que te puedes llevar a casa y a muy bajos precios. Hay diferentes modelos de tiendas, bien de compraventa u otras que prefieren acoger las prendas o los muebles oportunos para una vez vendidas repartir un porcentaje al cliente.

En algún establecimiento de compraventa especializado en productos de electrónica los requisitos son muchos: hay que ser mayor de edad, lo primero es identificar al cliente para registrarlo en el programa y que se pueda ver si tiene algún aviso policial. También se pasa una prueba del producto y si es positiva se comienza a formalizar el contrato de compraventa. El precio de venta lo estipula un programa. “La mayoría de nuestros clientes tienen una edad media entre 30 y 45 años, aunque la más joven que están puestos en tecnologías si que se acercan a por consolas o móviles. Además, como nosotros también vendemos joyería, instrumentos musicales u otros productos, tenemos un amplio abanico de clientes”, asegura Matías, encargado de este comercio de segunda mano.

Por otro lado, en la tienda de ropa de Amelia se opta por un método de dejar las prendas en depósito. El establecimiento gestiona todo el proceso de compra tras poner un precio de venta consensuado con el dueño del producto. Una vez que se adquiere la prenda el valor se reparte en porcentajes entre la tienda y el que dejó la ropa allí. En este caso, en la ropa con un precio inferior a 10 euros el porcentaje que se lleva el dueño es del 30%, sin embargo en todos los productos que sobrepasan este valor asciende hasta el 70%. “Nuestro objetivo es dar mucha diversidad, buen precio y calidad. Poco a poco lo estamos logrando, yo no me cierro a ningún tipo de artículo ni de personas. No es nada malo adquirir un producto de segunda mano, de hecho aquí también tenemos bolsos de lujo”, comenta Amelia, dueña de este establecimiento.

En la tienda de Susana Pacho se pueden adquirir muebles y artículos de decoración a muy buen precio, algo que aprovechan los caseros de pisos de estudiantes que compran muchos de ellos. “Parece que otra vez se empieza a mover el mercado después de los dos años que hemos pasado con la pandemia, aquí sobre todo viene gente que tiene casas de alquiler para amueblarlas”, confirma Pacho.

En el caso de un establecimiento de libros salmantino de segunda mano, Resha asegura que “las ventas se mantienen estables en los últimos años. Nosotros tenemos clientes desde niños con edades muy tempranas, hasta una señora que viene todos los viernes con 96 años. Creo que la clave está en tener un precio asequible para que todo el mundo pueda adquirir los libros”.