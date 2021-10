Las tiendas de animales, contra las cuerdas. “Soy el primero que busca su bienestar”

Jesús regenta una histórica tienda de mascotas en el centro de Salamanca. No está en absoluto de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que supondría su ruina. “Como profesional llevo años formándome y trato de evolucionar. Soy el primero que quiere que los animales estén bien”. Considera que en los últimos años se legisla en contra de los establecimientos de mascotas. “Mientras se cierran tiendas, el número de protectoras se multiplica porque es a ellas a las que se les ha dado voz”. Está seguro de que si se impone la Ley de Protección Animal tal y como se ha presentado supondrá el fin de su establecimiento, “si sale adelante tendré que cerrar e irme a la hostelería”. Insiste en que los profesionales como él no solo cumplen con los principios básicos de los animales, como que no pasen hambre ni sed, que no sufran miedos, angustias y dolor, así como que puedan desarrollar su comportamiento animal. “Nosotros también adoptamos mascotas y las entregamos a las familias que nos convencen”, insiste.