Las secciones sindicales de USO, CGT, CSIF y UGT en Majorel Salamanca irán a la huelga los días 19 y 22 de noviembre

Las Secciones Sindicales de USO, CGT, CSIF y UGT en Majorel Salamanca, miembros del Comité de Empresa del centro de trabajo han acordado ejercer el derecho de huelga los días 19 y 22/11/2021 de las 8:00 a las 24:00 horas.

Están convocados todos los empleados del centro, tanto de Majorel y como de las ETT.

Majorel ha decido el retorno de su plantilla sin tener en cuenta ninguna de las medidas propuestas para una vuelta segura por las secciones anteriores.

Tanto el Comité de Seguridad y Salud como las secciones sindicales arriba firmantes, hemos intentado negociar sin éxito, utilizando todos los medios a alcance, incluso la mediación de Inspección de trabajo o del SERLA. La única respuesta de la empresa ha sido “no es negociable”.

Los objetivos de la huelga son: conseguir que la empresa paralice el retorno y devuelva el teletrabajo hasta que se alcance un acuerdo para un retorno seguro consensuado con la RLT y, respetar la normativa laboral y sanitaria al respecto.

No olvidar que la pandemia no ha terminado, vamos camino de la sexta ola y se acercan las Navidades. Majorel se ubica en una nave industrial donde sólo una de sus salas, la superior, cuenta con ventanas; la única junto a los despachos de los jefes y que la dirección de la empresa no ocupará con trabajadores. La empresa no ha mejorado ni siquiera los sistemas de ventilación, siendo este un grave problema para la salud y propagación de la covid. Los trabajadores exigen a la empresa que vele por nuestra salud con un retorno seguro con todas las garantías higiénico-sanitarias.