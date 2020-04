Las salmantina de 88 años y sus dos hijas que han superado el coronavirus

El caso de Blanca no es uno más de superación del COVID. La fuerte naturaleza de la salmantina de 88 años ha asombrado a los médicos que previsiblemente este domingo le darán el alta después de 20 días en el Hospital, más los 15 que estuvo en casa con fiebre. En su domicilio solo tomó paracetamol, mientras su hija Eli ya había ingresado con neumonía bilateral y Conchi superaba la infección en casa.

Como no podían ir a verla, su sobrino fue el que dio la voz de alarma. “Tenéis que venir a buscarla porque no razona y se le va la cabeza”, recuerda Conchi, que es la que mejor ha llevado la enfermedad de las tres. Al final fue otro de los hijos el que tuvo que llevarla a Urgencias. “Estaba muy mal, con neumonía y en malas condiciones”. Los hijos se pusieron en lo peor cuando les dijeron que las primeras 48 horas eran críticas, pero la fuerte naturaleza de Blanca acabó con el virus e inició la remontada. “Los primeros días estaba mal y no quería hablar con nadie. Decía que estaba muy cansada, que no podía con su alma”, cuenta Conchi, que este domingo espera recibirla en casa. “Solo tiene buenas palabras para las enfermeras que tienen una tremenda carga. Al no haber familiares con los pacientes, ellas tienen que darles de comer y atenderles”, reconoce la mujer. Su hermana fue la primera en enfermar. Después, Blanca y Conchi. “Empecé con fiebre, no muy alta, pero muchos días. La comida no me sabía a nada. Comes por comer y con ganas siempre de vomitar, siempre estaba con la náusea”, relata. “Cuando estás mal, notas que todo tu cuerpo está invadido por el bicho, el estómago, los músculos, la boca...”. Conchi recuerda especialmente lo pastosa que tenía la boca y cómo intentaba remediarlo frotándose con el cepillo. Hoy todo eso ha pasado y espera recibir a su madre para celebrar los 88 años que cumplió el jueves pasado. “Lo curioso de todo esto es que nosotras hemos estado mal y nuestros maridos no han tenido síntomas”.