El cuidador de un enfermo o el que ha tenido contacto con él a menos de dos metros de forma continuada debe guardar cuarentena en casa. Esto supone que no puede salir en 14 días, salvo si necesita asistencia sanitaria o por indicación debido a que sea trabajador en servicio esencial, según la guía que facilita a los ciudadanos la Consejería de Sanidad de Castilla y León. En el caso de que este “contacto” comience con síntomas, se considerará que puede haberse contagiado, por lo que debería aislarse en su habitación.

Aunque no se hayan contagiado, ninguna persona de la casa de un positivo deberá salir salvo que sea estrictamente imprescindible. Además, se evitarán las visitas a la vivienda, la entrada en la habitación del enfermo y entrar en contacto con él. No compartirán objetos de uso personal con el positivo y tienen un deber fundamental: estar pendiente de si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. En ese caso deben llamar al 900 222 000. Es importante no administrar al enfermo fármacos que bajen la fiebre sin consultar al médico.