Las residencias salmantinas no descartan la tasa COVID ante su estado crítico

La nueva tasa COVID aplicada en una residencia de mayores de Macotera podría no quedarse en un caso aislado y extenderse a centros privados que aseguran estar asumiendo un aumento de costes importantes, que no pueden reducirse debido a la situación sanitaria actual para primar la seguridad de las personas mayores. Aunque la mayoría de los centros consultados por este periódico están centrados actualmente en la atención sanitaria y no han aplicado ningún sobrecoste en los usuarios, no pierden de vista una situación económica en la que no cuadran las cuentas y no descartan aplicar una subida en los próximos meses.

A la hora de enumerar los gastos, el primero es el de los EPI. Al elevado coste, ahora se le suma la falta de suministro de guantes, usados para todas las actividades cotidianas del personal de las residencias. “No es solo que valgan 3 y 4 veces más, sino que hay desabastecimiento y los proveedores facilitan datos contados”, explica el responsable de un centro residencial de la provincia. El segundo coste y más importante ha sido el incremento de personal. A pesar de que muchos centros residenciales han optado por el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social y negociación con los proveedores para posponer los pagos, el aumento de plantilla para garantizar el aislamiento ha sido de entre 30 y el 40% del personal habitual. “El aplazamiento solo nos da oxígeno, pero hay que pagarlo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de mayores han estado aislados en las habitaciones y ahora está siendo una desescalada muy estricta acompañando a cada residente para que cumpla la distancia de seguridad y se ponga la mascarilla”, detalla un directivo de una residencia salmantina.