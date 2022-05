Las reivindicaciones de una mujer con discapacidad intelectual: “Nos tratan como niños”

Inmaculada Martín es una mujer reivindicativa. Lucha para que las personas con discapacidad intelectual como ella puedan avanzar aún más en inclusión y en calidad de vida. Inmaculada lleva 18 años trabajando en el Centro Especial de Empleo de Asprodes en el área de limpieza tras pasar por el programa de Garantía Social y el centro ocupacional. Fue usuaria de las viviendas tuteladas, pero desde hace cinco años vive de forma independiente y autónoma, tan solo con algunos apoyos puntuales.

Inmaculada no oculta su indignación por la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual. “Me gustaría que pudiésemos optar a trabajos más variados y en más campos. Sólo podemos acceder a limpieza, jardinería, ordenanza, catering... y yo tengo que trabajar en lo que no me gusta. No podemos ir a una entrevista laboral y exponer que tenemos discapacidad intelectual y que necesitamos apoyo en algún momento, porque no nos contratan”, se queja esta usuaria de Asprodes, que se ha convertido en la voz de todos sus compañeros en el Foro de Plena Inclusión Castilla y León. Inmaculada es la portavoz de Asprodes en el nuevo órgano de participación de este movimiento que integra a 37 asociaciones de discapacidad intelectual de la Región. Ella se encarga de recoger todas las demandas y revindicaciones del colectivo en Asprodes para transmitirlas a los órganos de gobierno de la entidad en las reuniones mensuales.

“Llevamos años reivindicando lo mismo y se avanza poco. Hay que pelear mucho todavía en el 2022 por la inclusión de las personas con discapacidad, no sólo en los centros y en las familias sino también en la sociedad”, advierte Inmaculada. Ella denuncia cómo todavía se les discrimina cuando alguien se dirige a la persona de apoyo o al familiar en vez de a ellos para conocer su opinión. También habla de la excesiva protección de las familias de las personas con discapacidad, sobre todo en aspectos como la maternidad o la sexualidad. “Nos tratan como niños. En mi casa a mi hermana la tratan de diferente manera. A mí sí me gustaría formar una familia”, confiesa Inmaculada, que de momento ocupa su tiempo trabajando en limpieza y estudiando el resto del tiempo en las oposiciones a ordenanza con las que aspira cambiar de empleo.

A pesar de todo, Inmaculada también admite que hace años era impensable que una persona con discapacidad intelectual accediera a unas oposiciones o viviese de forma independiente.