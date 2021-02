“Las reclamaciones médicas vendrán. Los pleitos acompañan al momento social”

Tanto él como sus dos hermanos heredaron la vocación de su padre y son ya 25 los años que José Javier Román Capillas lleva en la profesión, una trayectoria a la que el letrado sumará ahora una nueva etapa. Tras su triunfo en las elecciones celebradas en diciembre, el próximo día 18 tomará el relevo de Eduardo Íscar como decano del Colegio de Abogados de Salamanca, un papel que afronta con “ilusión”.

–¿Por qué presentó su candidatura para ser decano del Colegio de Abogados de Salamanca?

–La gente nos pedía, quería algo nuevo, que no fuera lo de siempre... Por eso formamos una candidatura en la que intentamos abarcar un poco todos los sectores: más conservadores, más jóvenes, más mayores... También ya había estado cuatro años de tesorero en el Colegio de Abogados y conocía el funcionamiento; y llevo 20 años en Comisiones del Turno de Oficio. Ya sé cómo funciona la Junta y pensé que era un buen momento.

–Después de toda esa experiencia, ¿cuál es su proyecto?

–Lo primero es que todos los compañeros se impliquen en el Colegio. Es una experiencia que te quita tiempo, pero yo creo que todos los compañeros tendrían que pasar por la Junta para que conocieran cuál es el funcionamiento. Uno de los puntos fundamentales es buscar la participación de todos los letrados. Me gustaría que la gente participara más, hay un montón de comisiones y secciones de participación voluntaria. Y ya no solo los letrados de aquí, sino también de otros puntos, como Ciudad Rodrigo o Vitigudino.

–¿Qué es lo que más urge?

–Más transparencia en la Junta de Gobierno, que todos los acuerdos se difundan entre los colegiados de forma inmediata, obviamente con la excepción de aquellos asuntos que requieran de cierta reserva. También considero que es importante que haya una comunicación más directa y permanente con los compañeros. Mi idea era crear lo que en otros colegios se llama un Diputado de Guardia, un miembro de la Junta que todas las semanas acuda presencialmente uno o dos días al Colegio (cuando las circunstancias lo permitan) para atender a aquellos que quieran plantear dudas, ideas, sugerencias, proyectos, soluciones, y para resolver los conflictos que pudiera haber. Es una figura que ya existe por ejemplo en Valladolid y Burgos.

–¿Cuáles son los problemas que más se plantean en el Colegio?

–Pueden darse divergencias entre compañeros por algún problema concreto, algún malentendido o roce. Yo soy partidario de fomentar la mediación y el diálogo para evitar conflictos. Me gustaría que se acudiera al decano, que se le comentara el problema y que él trate de buscar una solución. Esa mediación ya existe y en teoría el decano tiene que hacerlo, lo que pasa es que en la práctica son pocos los compañeros que lo piden. A veces la gente no está muy por la labor y se enfada hasta los restos con otro letrado y eso no debería ser así. Me refiero a pequeños roces del día a día, como una determinada expresión en mitad del juicio o dirigirse al cliente del otro mal... Otro de los ejes fundamentales será recordar las normas de funcionamiento interno, es decir, nuestra deontología. Muchas veces olvidamos que hay normas no escritas para valorar y respetar a los compañeros, que a mí me gustarían que se recuperaran. Por ejemplo que antes de pedir la ejecución de una sentencia se llame al abogado y se le avise de que se va a realizar ese trámite. Primero porque así no se entera directamente en el Juzgado y segundo porque a lo mejor si le das una semana esa persona paga para evitar el embargo. También me gustaría potenciar las colaboraciones tanto con la Administración de Justicia como con la Administración Pública y cerrar convenios y acuerdos que ayuden a agilizar la burocracia y la tramitación de asuntos.

–Una de las principales reivindicaciones son los honorarios del Turno de Oficio...

–Se cobra muy poco. Hay un baremo desactualizado. No se cobra ni la mitad de la mitad de lo que se cobraría por llevar un asunto a nivel particular. Se ha actualizado recientemente, pero tenemos que seguir reivindicando en ese aspecto.

–La pandemia ha hecho que las atenciones sean virtuales. ¿Qué problemas se han encontrado los letrados con el teletrabajo?

–A nivel interno entre trabajadores no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario. El problema es el día a día de los juicios, que muchos se han celebrado de manera telemática, sobre todo en el orden civil y contencioso-administrativo. Eso a los clientes les genera una inseguridad importante. Yo creo que ahí deberíamos buscar alguna solución a nivel global, pero es complicado porque la situación por la pandemia es la que es. A la gente le gusta tener a su abogado al lado porque se fía de él y quiere que esté cerca porque para eso también le ha contratado y le paga.

–¿Cuál es el perfil de la abogacía salmantina?

–En Salamanca somos 1.512 abogados colegiados y 891 ejercientes. Sobre todo diría que con una formación muy buena. La gente está muy preparada y ese es otro de los puntos que queremos seguir fomentando, una mayor implicación y control de aquellos que participan en los cursos que se exigen para acceder a un turno de oficio específico.

–¿Qué litigios están ahora a la orden del día?

–Todo el tema de pleitos va en función de las circunstancias, acompañan a un momento social determinado. Por ejemplo hace diez años era impensable que alguien pudiera demandar a un banco y que este no tuviera razón. Un banco te metía un pleito por no pagar la hipoteca dos meses y te costaba cara la broma, pero ahora ha dado la vuelta completamente. Va en función del momento. Otro ejemplo ocurrió con el tema de la crisis económica. Muchas empresas quebraron y claramente fue la época de los procedimientos laborales.

–¿En 2020 destacó algún asunto? ¿Ha habido demandas por negligencias médicas en relación a la COVID?

–Reclamaciones médicas hay de dos tipos. Una de responsabilidad civil contra un determinado profesional y otra frente a las administraciones, es decir contra el servicio público de turno. Claramente estas reclamaciones se van a incrementar. Ya es noticia el hecho de que las asociaciones de hostelería estén pidiendo reclamaciones patrimoniales contra la administración y estoy convencido que en el ámbito sanitario también va a haber muchos procedimientos. De hecho la gente llama y pregunta. Lo que pasa es que todavía es pronto. Toda la preparación de documentación previa, como podían ser informes médicos y demás, aún es un poco precipitado y seguramente haya gente que todavía no tenga toda la documentación necesaria para poder interponer esa reclamación, pero estoy convencido que las reclamaciones en este sentido vendrán.