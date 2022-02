Las razones del fiasco del bono turístico de la Junta

El plazo de solicitud del bono turístico de la Junta de Castilla y León llega a su fin el próximo 1 de marzo y tras medio año de andadura se constatan dos deficiencias que han lastrado la subvención para impulsar la actividad del sector en la Región. Por un lado, la evidente falta de presupuesto, ya que con toda seguridad la asignación de 2 millones de euros no llegará para cubrir las solicitudes entregadas hasta ahora, y aún quedan casi dos semanas para que acabe el plazo de presentación. Por otro lado, el farragoso trámite que tienen que superar los aspirantes para obtener la tarjeta con la aportación económica. Un complicado proceso que ha frenado el éxito de la subvención destinada a financiar parte del gasto en el sector turístico de las personas físicas. La Consejería de Cultura, dirigida por Javier Ortega (Ciudadanos) cuando se lanzó el plan, ha concedido hasta la fecha 6.737 solicitudes de tarjetas de las 9.727 que se han presentado y que se tendrán que resolver hasta que se agote la partida presupuestaria. Las tarjetas han consumido hasta esta semana 1.781.000 euros, el 91% del importe asignado. Cualquier persona física puede solicitar la subvención que cubre el 50% de tres modalidades de tarjetas de pago: de 250 euros, 500 euros y 700 euros, o el 60% del gasto en el caso de la tarjeta “Disfruta Plus Agencias” que gestionan las agencias de viajes. El problema llega con la tramitación, ya que además de tediosa y poco intuitiva, se dilata en el tiempo en exceso. Si se cumplen los plazos máximos puede rozar los dos meses, cuando ya se haya pasado el plazo de reserva del alojamiento o la actividad turística. Además, para pedir la ayuda es imprescindible hacerlo de forma telemática con certificado digital o DNI electrónico, un requisito que no cumplen buena parte de los interesados. Para contar con él es necesario tener ordenador con un navegador adaptado, porque de lo contrario no soporta el programa del certificado. Superado el trámite, hay que validarlo de forma presencial en una oficina de registro, acreditando la identidad con un código que se envía al email.