Tanto el comité de empresa de Renfe y Adif en Salamanca como los usuarios de los trenes Alvia muestran su oposición a las razones esgrimidas en la carta del ministro José Luis Ábalos al alcalde de Salamanca.

“No estamos de acuerdo con el ministro. No hay demanda porque no hay trenes y los usuarios se buscan otro medio de transporte. Los horarios están hechos para que no vaya nadie, y aunque es verdad que con la pandemia ha bajado mucho la ocupación de los trenes, en buena parte es por las razones que he señalado antes”, afirma Claudio Sanz, representante de UGT en el comité de empresa de Renfe y Adif en Salamanca, que recuerda cómo Valladolid también es Castilla y León y en esa provincia Renfe sí ha recuperado frecuencias en estos meses aunque sin llegar a la situación previa al estado de alarma. No tiene, por tanto, sentido que Ábalos se justifique en la restricción de servicios que pidió la Junta, cuando en otras provincias como Segovia y Valladolid Renfe sí que ha restablecido frecuencias eliminadas durante el estado de alarma.

Por su parte, la plataforma de usuarios del Alvia de Salamanca también muestra su desacuerdo con la respuesta que ha dado el ministro Ábalos al alcalde. Recuerda que la escasez de demanda que esgrime para no aumentar los servicios responde, precisamente, a la ausencia de una oferta de trenes acorde en número y horarios con las necesidades de multitud de salmantinos. “El viaje a Madrid sale a las 6.25 horas y está muy bien para los que trabajan, pero el único de vuelta, a las 20.30 horas, no lo es”, señala. Reconoce que en la situación actual es complicado establecer el 100% de los servicios, pero considera que al menos debería alcanzar el 50%. “Con estas medidas no se evita que Castilla y León se convierta en un páramo demográfico, todo lo contrario, se contribuye a que se siga despoblando”, expone. Son muchos los salmantinos que trabajan en Madrid que, de haber unas conexiones rápidas en condiciones con la capital de España, podrían afincarse en su tierra con su familia y no viajar a diario a Madrid. En la actualidad, Salamanca sigue con un sólo Alvia de ida y vuelta a Madrid entre semana de los cuatro servicios que existían antes de la pandemia. La única alternativa que les queda a muchos es tomar un tren Media Distancia que tarda casi 3 horas.