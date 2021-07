Los usuarios salmantinos de los centros de salud pagan las consecuencias de una Atención Primaria sobrepasada por el incremento de contagios, de trabajo de rastreo y de realización de pruebas diagnósticas. La Consejería de Sanidad anunció que se iba a incrementar el número de rastreadores y a reforzarlos con 120 profesionales del Ejército, pero ayer el Portal de Transparencia informaba de que eran los mimos: 240 del Ejército y 34 en Salamanca, cuando la cifra mínima recomendada son 64. Esto lleva a que haya problemas para llamar a los posibles contactos.

Por otro lado, el denominado “teléfono covid” está tan sobrepasado. Pasan días antes de que los usuarios consigan contactar con los profesionales. A todo esto se suma la tardanza en el llamamiento a los contactos de los contagiados para que se sometan a las pruebas, que llegan con hasta cuatro días de demora. Pero lo que más desconcierto crea entre los afectados por esta quinta ola de coronavirus es la aplicación desigual del nuevo protocolo de diagnóstico, vigilancia y control de casos y contactos covid, modificado por el Ministerio de Sanidad el pasado 5 de julio.

Han confinado a personas con la pauta completa de vacunación, aunque según el documento están liberados, salvo que sean personas inmunodeprimidas. También les someten a pruebas cuando son asintomáticos, aunque el protocolo les considera liberados. Otro de los puntos que se incumplen es el de las pruebas. A los que aún no tienen la pauta de vacunación completa —no han recibido los dos pinchazos en el caso de los compuestos que lo indican y no han pasado los 15 días mínimos para desarrollar la máxima inmunización— no les hacen un test al principio del confinamiento y otra al final.

El retraso en la citación lleva a que la prueba se haba con solo tres días de diferencia. Cabe recordar que el nuevo protocolo también elimina el retrorrastreo de los contactos de las personas contagiadas, que obligaba a llamar a los que han estado entre tres y siete días atrás con el positivo. “Se debe comunicar, pero no es necesario recopilar información”, señala el nuevo protocolo difundido por Sacyl entre sus profesionales.