Las pruebas de selectividad del próximo año se retrasan

“Es un poco después porque el calendario escolar no nos permitía poner los exámenes en la semana anterior ya que todavía están terminando los estudiantes de Bachillerato, así que por este pequeño obstáculo tiene que ser un poco después, aunque nos hubiera gustado poner los exámenes la semana anterior, pero no se ha podido”, reconocía ayer la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés.

La convocatoria ordinaria de la EBAU se celebrará del 9 al 11 de junio y la extraordinaria del 7 al 9 de julio

Sobre posibles cambios en la prueba conocida como Selectividad, la representante de la Junta de Castilla y León señaló que no hay ninguna novedad porque el Gobierno no ha anunciado, de momento, ningún cambio. “Lo que estamos haciendo es trabajar, como hemos hecho en años pasados, sobre la suposición de que lo que hay ahora seguirá adelante, porque no se esperan cambios importantes, aunque a todas las comunidad autónomas nos perjudica bastante que la orden ministerial se acabe publicando muy tarde”, reconoció la viceconsejera.

Hace unos días se reunieron en Galicia los coordinadores de las pruebas en toda España para unificar cuestiones de carácter técnico. No se planteó la posibilidad de implantar una prueba única, tal y como defiende Castilla y León, ya que la decisión está en manos del Ministerio de Educación que anunció hace unas semanas la creación de una comisión para mejorar la EBAU.