Las primeras ayudas a los empresarios del turismo empiezan a llegar: pagan 90 de las 1.482 solicitadas

La Consejería de Cultura y Turismo ha abonado ya 90 de las 1.482 ayudas directas aprobadas a los empresarios salmantinos del sector turístico. Según fuentes de la Administración, el importe pagado hasta ahora es de 190.000 euros, por lo que de media cada solicitante ha percibido algo más de 2.100 euros. A nivel de Castilla y León son ya 877 los beneficiarios, entre los que la Consejería ha repartido 1.886.000 euros de los 20 millones con los que está dotada la convocatoria, una partida que puede incrementarse en 10 millones de euros más después del aluvión de reclamaciones y la necesidad de liquidez de los negocios, unos de los más castigados por las restricciones provocadas por la pandemia.

Cabe recordar que dos de cada tres solicitudes presentadas desde Salamanca fueron de hostelería. En concreto 719 bares y 291 restaurantes, a los que se suman 102 alojamientos de turismo rural, 99 hoteles, 85 cafeterías, 51 agencias de viajes y 41 viviendas turísticas. A ellos se han añadido 30 apartamentos turísticos, 11 empresas de turismo activo, 6 albergues y 5 campings para sumar un total de 1.482 reclamaciones, que suponen el 12,26% de las que se presentaron a nivel de Castilla y León.

Se trata de una ayuda que se otorga no por haber incurrido en determinados gastos, sino en función del número de trabajadores. Contempla cuatro tramos. Por un lado, personas trabajadoras autónomas en las que concurran la doble circunstancia de no tener contratados trabajadores por cuenta ajena ni local físico de atención directa al público, 1.000 euros; entre 1 y 3 personas trabajadoras, 2.000 euros; entre 4 y 8 personas trabajadoras, 3.000 euros y más de 8 personas trabajadoras, 4.000 euros. Pero el sector turístico no solo está pendiente de estas ayudas.

En las próximas semanas se abonarán también las convocadas por la Consejería de Economía destinadas a mantener el empleo.

En este caso fueron 1.355 los empresarios salmantinos que solicitaron la subvención —que no estaba destinada solo al sector turístico—. La convocatoria cubre el gasto de Seguridad Social hasta los 4.500 euros, dotada también con una partida de 20 millones de euros para toda Castilla y León.