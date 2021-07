Las preguntas más peliagudas y sus respuestas ante las nuevas restricciones impuestas en Castilla y León

Las nuevas medidas restrictivas impuestas por la Junta de Castilla y León este martes plantean algunas dudas. Intentamos resolvértelas.

¿Si me caso en las próximas semanas puedo hacer fiesta tras el banquete?

El texto con las nuevas medidas deja claro que durante las próximas dos semanas -como mínimo- no se podrán celebrar los cócteles de pie, sino que todos los invitados deberán estar sentados para comer y beber. Tampoco se podrá llevar a cabo la ‘fiesta’ posterior al banquete en las condicionales habituales. Las discotecas de los hoteles y restaurantes tienen que estar cerradas y, del mismo modo, las pistas de baile al aire libre tampoco se podrían utilizar para tal efecto. Puede haber música, pero se supone que los espectáculos musicales obligan a que los asistentes estén sentados. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, bromeó ayer sobre el permiso para que los novios sí puedan bailar el vals inicial, pero advirtió: “Si las discotecas están cerradas no es buena idea hacerlo durante las bodas. Pedimos que se eviten situaciones de riesgo”. Por supuesto, tampoco podrían funcionar las barras, sino que deberán ser camareros los que sirvan las bebidas.

¿Me pueden multar si un restaurante no me avisa de que es la hora de cierre?

Totalmente. De hecho es la gran novedad en las últimas restricciones: el cliente es responsable de abandonar el local en la hora establecida. “Esta norma no exime a los dueños, pero sí reparte la responsabilidad. Ahora no se puede decir eso de es que a mí no me pidieron que me vaya”, explicaron desde la Junta. La Policía podría sancionar tanto al cliente que no se ha marchado como al responsable del establecimiento que sigue con el negocio abierto.

¿Quién tiene que encargarse de cerrar los parques a partir de las 0:00?

Según la Junta, el encargado de cerrar estos espacios es “quien tenga la fuerza pública para hacerlo”. Insta a los ayuntamientos a responsabilizarse de esa normativa, aunque asume que en municipios pequeños que no disponen de su propia Policía la medida puede ser “inocua”. Se solicita a la Guardia Civil y la Policía Nacional a que vigilen el cumplimiento de esta restricción, aunque es una competencia que no está en manos de la Junta de Castilla y León.

¿Puedo entrar en una discoteca si solo es para hacer un pedido y que lo saquen a la terraza?

Por supuesto. El interior de las discotecas está ‘cerrado’ para consumir dentro, para bailar o para estar charlando sentado, pero se puede acceder al local aunque sea para utilizar los lavabos, hacer un pedido o para pagar.

¿Hasta qué hora puedo estar sentado en la terraza de un bar?

Depende del municipio en el que se encuentre la terraza. El horario de las terrazas depende de la ordenanza municipal. En el caso de Salamanca capital la normativa dice: “Durante los meses de junio a octubre, las 01:30 horas los días laborales y las 02:30 horas las noches de viernes a sábados, sábados a domingos y vísperas de festivos”.

¿Se consideran consumo de pie las mesas altas pegadas a la barra?

Es una de las alternativas que ha utilizado la hostelería para aprovechar el espacio de sus locales y está aceptada. Se colocan mesas altas junto a la barra y aunque técnicamente se esté en pleno mostrador, la consumición no se apoya en la barra, sino en la mesa. Es una forma de garantizar la distancia de seguridad y que no haya demasiados clientes en un mismo espacio.