Las pertenencias de los estudiantes salmantinos en el extranjero ‘secuestradas’ en otros países

Amaia Cortés estaba en un piso en Milán cuando decidió regresar a España ante la pandemia por COVID-19 que afectó gravemente a esa zona del país italiano. “Sigo pagando el alquiler porque, aunque me ofrecieron poder dejar de pagarlo, el requisito era que recogiera mis cosas, algo absurdo porque no puedo ir a recogerlas”, explica esta estudiante.

Un par de pantalones, un par de camisetas y poco más se trajo Amaia Cortés. “Toda mi ropa, los apuntes, los libros de clase y el piano eléctrico siguen en Milán y no sé cuándo los podré recoger, espero que pronto porque esto no tiene sentido”, se lamenta la joven a la que le preocupa el vacío legal de esta situación e insiste: “Es muy posible que el contrato del piso se acabe antes de que pueda ir a recoger mis pertenencias”.

A mediados de febrero, Marian de Juan Carnero se marchó del norte de Italia haciendo escala en París. Estaba cursando el 4º año de Farmacia en la Universidad de Ferrara y cuando vio la situación, decidió hacer las maletas, pero dejó allí la mitad de sus cosas, en un piso que sigue pagando y que supone un desembolso para su familia de 350 euros al mes. “Volveré en cuanto pueda porque dejé el ordenador, además de ropa y apuntes, ya que pensaba que iba a volver antes, pero las cosas se pusieron peor”, explica. Su compañera de piso se marchó a la vez que ella. “Todo el mundo te metía miedo, así que nos fuimos ya que preferíamos pasar la cuarentena con nuestra familia que en un país ajeno”, comenta. Ella ha continuado con la docencia online y reconoce que no ha sido fácil, más aún en un idioma que no conoce a la perfección.

El de estas dos jóvenes no es un caso aislado, buena parte de los universitarios que regresaron dejaron parte de sus pertenencias en los pisos pensando que iban a volver y no ha sido así. La Universidad de Salamanca ha tenido que intervernir en algún caso, pidiendo ayuda incluso a las embajadas para que no tirasen las pertenencias a los alumnos.

MISMA SITUACIÓN A LA INVERSA

La misma situación se ha producido en Salamanca. Los estudiantes, españoles o extranjeros, también se marcharon a sus casas sin recoger y dejando parte de sus pertenencias. Durante el estado de alarma, de forma general, no se ha permitido recogerlas, pero la Universidad tramitó justificantes de desplazamientos. Cierto es que algunos caseros se apiadaron de ellos y les permitieron dejar de pagar la mensualidad, pero otros no, ya que los alumnos dejaron objetos personales en las viviendas y, por lo tanto, consideran que están ocupadas. Otros alumnos directamente dejaron de pagar sin más.Un problema por resolver.