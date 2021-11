Las peluquerías insisten en la bajada del IVA ante la ‘salvaje’ subida de la luz

“ La rebaja del IVA ya se aprobó en el Senado, pero el Gobierno sigue dormido ”, denuncia el presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano. Critica que la subida en 2012 fue “temporal”, pero casi una década después sigue vigente. “Los salones de estética y las peluquerías están sufriendo mucho con el alza de la energía y con los efectos de la pandemia. No se tiene en cuenta que se trata de un servicio de primera necesidad. A ver que ocurre ahora que además se prevé un encarecimiento de las materias primas en general”, advierte Martín Galeano.

Paula Romero: “Bajar 11 puntos el impuesto supondría evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos”

La presidenta de la asociación de peluqueras salmantinas, Olaya Martín, reprocha que no entiende la negativa del PSOE a esta propuesta cuando se presentó hace seis meses en el Senado. A todos estos gastos extra se suman los consumibles exigidos para evitar los contagios de la covid, un escenario oscuro que también salpica a los salones de estética. “Solo en consumibles pago 1.500 euros más, un gasto que antes de la pandemia no tenía. A esto se añade que en nuestro sector, como el resto, van a subir las tarifas de los productos de consumo cotidiano”, denuncia Paula Romero, presidenta de la Asociación de Centros de Estética de Salamanca (CESAL). “En cuanto al tema de la luz, eso ya es otro nivel, estamos pagando el doble. Este mes la factura ha sido de casi 400 euros y los ingresos no son los mismos. La luz sube, los productos subirán el año que viene y para que la gente esté segura tenemos que gastar tres o cuatro veces más”, resuma.

Romero señala que bajar 11 puntos el IVA al sector supondría evitar el cierre de negocios y pérdida de puestos de trabajo. “Es mucho lo que conlleva”.