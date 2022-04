Las pancartas bíblicas que luchaban contra el Franquismo que saldrán a las calles salmantinas este Jueves Santo

Para ello, según detalla, propusieron a la cofradía de los comerciantes ayudar a sacar sus dos procesiones, a cambio de confeccionarles 50 hábitos, que finalmente serían 25. La siguiente llamada fue al último resto de la Hermandad del Amparo a los que cedieron otros 50 hábitos blancos. Finalmente, carmelitas descalzos y calzados se comprometieron a ceder 15 hábitos con el compromiso que fueran recogidos tras los Oficios del Jueves Santo y devueltos antes del Viernes Santo. “¡Ya tenemos 125 hábitos!”, recuerda. Se fija el primer itinerario y el horario: a las once de la noche pasando por la zona más marginal de la ciudad: el Barrio Chino. Para la salida procesional, las flores fueron las mismas que adornaron al Cristo de la Agonía. Era el 8 de abril de 1971. No había problemas en mirar al cielo. “Amenaza lluvia, pero lo tenemos claro: saldremos como sea llueva o diluvie”. Fueron 24 jóvenes los que participaron en aquella salida en la que a la altura del Puente Romano le cayó una fuerte lluvia. En la entrada al Barrio Chino, la primera sorpresa: “Desde un balcón de una humilde casa, una mujer comienza a cantar una saeta, y en ese instante vuelve a iluminarse el Cristo”, recuerda sobre una mujer que días después supieron que era una prostituta. Ferreira recuerda también que la Hermandad fue, si no la primera de España, una de las primeras que abrió sus puertas en absoluto pie de igualdad a las mujeres. “Esas mujeres durante mucho tiempo acompañaron con sus faroles al Cristo y años más tarde reivindicaron que en la procesión se venerara a la Virgen María, llevándola sobre sus hombros”.