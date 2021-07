Las oposiciones aportan menos profesionales que plazas vacantes ofrecidas

Por ahora solo se conocen las notas de la primera prueba de las especialidades, pero no de la segunda, por lo que los puestos que se quedarán sin cubrir podrían aumentar en esas 13 especialidades. En otras aún se está pendiente de las puntuaciones de la primera prueba, por lo que la cifra de especialidades sin opositores suficientes podría crecer.

La situación se asemeja a la vivida hace tres años, aunque de momento el número de vacantes que se quedan sin ocupar es inferior al de entonces, cuando hubo 200 que no se consiguieron cubrir por ningún opositor.

La celebración de las oposiciones para profesor de Secundaria, FP y otras enseñanzas medias ha arrojado unos primeros resultados que vuelven a evidenciar los problemas para ocupar determinados puestos de los centros educativos. De momento ya hay 13 especialidades que no cubrirán todas las plazas que salen a concurso, cifra que podía aumentar según avance el proceso y se celebren el resto de pruebas.

Las dificultades para cubrir plazas no es nueva. En 2018, en las anteriores oposiciones para profesor, también hubo una cifra muy alta de plazas que no se cubrieron. De las 1.200 que salieron, 200 se quedaron vacías al no haber opositores suficientes que hubieran aprobado todo el procedimiento. Entonces hubo quejas airadas en algunas especialidades, como Matemáticas, por la extrema dificultad de las pruebas. Esta especialidad repite problemas este año. De momento son 151 las plazas sin cubrir.