El segundo y muy preocupante escalón de los colapsos por COVID en Salamanca

Las ONGs están al borde del colapso y lanzan un SOS apelando a la solidaridad ciudadana para poder seguir dando apoyo al repunte de atenciones a personas vulnerables, que ya son el doble respecto a las fechas previas a la pandemia.

Este jueves una larga cola de personas, separadas por metro y medio, esperaba en la puerta del almacén de Cajas Solidarias para recoger una caja de fruta que complementa el lote mensual de alimentos no perecederos que reciben del Banco de Alimentos. “Para muchos, los alimentos antes eran una ayuda pero ahora son los únicos productos que tienen para subsistir”, explica Javier García, responsable de Cajas Solidarias, una de las entidades que más alimentos reparte en Salamanca, que ha pasado de atender a 500 personas a un millar en menos de dos meses.

A las personas que antes tenían empleos precarios o “en negro” y que vivían al día y ahora se han quedado sin ingresos, se suman los nuevos afectados por la crisis del COVID: familias sin ingresos, autónomos que no han cobrado prestaciones y que no pueden “tirar” de los abuelos o familiares. Además, las ONGs también muestran su preocupación por las personas en situación administrativa irregular que “son extremadamente vulnerables”.

“Esta crisis no es solo una emergencia sanitaria, es una crisis socioeconómica que está dejando graves consecuencias, muchas familias al margen, un porcentaje muy elevado de destrucción de empleo y precariedad laboral que se incrementarán con el tiempo”, señalan desde Cáritas, que ha atendido a más de 600 familias desde que se inició el Estado de Alarma, el doble que en los primeros meses del año. Muchas acuden por vez primera a pedir ayuda para pagar el alquiler, los suministros o para alimentos.

“Se prevé un futuro poco esperanzador, de dificultades para que, en el corto medio plazo, la economía recupere un dinamismo suficiente como para poder sostener los puestos de trabajo existentes antes de la crisis. Las personas con las que trabaja Cáritas son las primeras expulsadas del mercado y a éstos se les sumarán personas y familias que antes nunca tuvieron contacto con servicios sociales”, agregan en Cáritas, y reclaman “medidas de protección en perfiles profesionales esenciales” como empleadas de hogar y cuidadoras de mayores, limpiadoras, auxiliares y asistentes sociosanitarios en residencias.

Cruz Roja Salamanca también está realizando “la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en su historia”. Así, desde el 16 de marzo y hasta el 5 de mayo, Cruz Roja en Salamanca ha recibido 3.473 solicitudes de ayuda.

La crisis afecta a las ONGs que sobreviven de los donativos particulares. “No tenemos subvención alguna y sin poder organizar mercadillos para recaudar fondos no podremos pagar los gastos de alquiler del almacén, luz, agua, seguro y, sobre todo, el transporte de los alimentos del Banco de Alimentos hasta el local. Este mes la factura ha sido de 1.000 euros porque he tenido que contratar un camión más grande ante el repunte de la demanda. Nos queda como para pagar los gastos de junio. Si no cambia la situación no podremos continuar”, avisa Javier García, de Cajas Solidarias.

También en el Comedor de los Pobres piden ayuda para sobrevivir “porque el hambre no se confina”. “Estamos viviendo una auténtica situación desbordante, donde nuestro corazón se encoge entre tantas necesidades, sufrimiento, lágrimas mezcladas entre vergüenza, miedo y desesperación de personas que ven como las seguridades de la vida creada se va desvaneciendo”, señalan desde la entidad que sigue atendiendo a todo el que llama a su puerta. La cifra ya supera las 200 personas, el doble de lo que atendían.

“Seguimos repartiendo los menús diarios a familias tipo buffet con primer plato, segundo plato, pan y postre, dando de comer a las personas que viven en la calle, atendiendo necesidades urgentes legales, tramitando ayudas sociales, pagando alquileres, recibos de suministros, medicinas a personas en extrema necesidad... todo ello adaptando cada trabajo para cumplir las medidas de seguridad exigidas que aseguran la protección de los trabajadores, voluntarios y familias”, explican desde el Comedor de los Pobres, con recursos que “se están viendo muy limitados”.

Ante esta situación, las entidades han lanzado en las últimas semanas diversas campañas apelando a la solidaridad y generosidad ciudadana para pedir aportaciones económicas o alimentos con lemas como “Cada gesto cuenta” o “La solidaridad también se contagia”.