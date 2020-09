Las obras prometidas a Salamanca y que todavía no han comenzado

La rehabilitación de la A-66 entre Guijuelo y Sorihuela, con 5,4M€ consignados para el periodo 2018-2020, continúa parada

Ciertamente la principal inversión de estos Presupuestos está en marcha. Los tres proyectos vinculados a la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro están acometiéndose en paralelo. El compromiso asumido en este documento de previsión de gastos e ingresos era destinar 90,7 millones de euros en tres ejercicios. A día de hoy se desconoce cuál es el grado de ejecución de estos trabajos. Los últimos datos fiables son los aportados por el propio Gobierno de Sánchez el pasado enero en respuesta a una pregunta de los parlamentarios del PP por Salamanca, que están haciendo un control pormenorizado del cumplimiento de estos compromisos que Rajoy asumió con la provincia pero que debe ejecutar el Ejecutivo socialista. Según esa contestación, en la electrificación se invirtieron en 2018 solo 8,5 de los 31,5 millones consignados y en 2019 —hasta el 31 de octubre— 23,2 de los 31,2 millones previstos para ese ejercicio. Desde el 1 de noviembre del pasado año, no se han vuelto a aportar datos de este tipo. El Gobierno si confirmó en enero que no sería posible concluir la elecrificación en 2020 como había prometido el PP ya que acumulaba unos diez meses de retraso. La previsión sería que acabase en el primer trimestre del próximo año, por lo que, aunque más tarde de lo previsto, todos los fondos consignados acabarían invirtiéndose.

Aunque no se recogía una partida concreta para la reforma del edificio anexo a la Audiencia Provincial, el Gobierno también se comprometió en los PGE de 2018 a acometer ese proyecto. No ha sido hasta este año cuando se han emprendido estos trabajos presupuestados en más de 900.000 euros, pero el Ministerio de Juan Carlos Campo reconoce que este espacio es insuficiente para albergar los órganos judiciales previstos, por lo que será necesaria una ampliación con otro edificio. Sí han concluido en este periodo de más de dos años, los nuevos juzgados de Vitigudino. Igualmente y a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se ha remodelado el Centro Comercial de Cipreses y el Ministerio de Transportes (antes Fomento) ha concluido el tramo de la A-62 entre Fuentes de Oñoro y Portugal que se presupuestó en 23 millones de euros.

El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy de aportar 900.000 euros de financiación para el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en 2019 no ha sido respetado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha tenido que convivir, de momento, más de dos años con unos Presupuestos Generales del Estado en los que nunca creyó. Ante una pregunta en el Congreso que formularon los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, sobre este ayuda, la respuesta fue que “al tratarse de una subvención nominativa, esta decae con el cambio al ejercicio prorrogado, conforme a lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que establece que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo”. En definitiva, no se iba a pagar y, de hecho, según ha podido confirmar este periódico, la institución académica no ha tenido ninguna noticia de este dinero procedente de las arcas del Estado. Por el contrario, sí están en marcha las obras de rehabilitación de las Escuelas Menores y la Casa del Bedel, una intervención para la que los PGE consignaron 1,5 millones de euros divididos entre 2018, 2019 y 2020.