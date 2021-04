Las nuevas profesiones de los feriantes y músicos de las orquestas salmantinas

Más de un año con los camiones orquesta parados en las naves tiene un precio. Si se le añade que desde entonces no hay ingresos, la carga es muy difícil de llevar. David ha sido uno de los pocos que ha cobrado la ayuda al sector concedida por la Junta de Castilla y León: 1.650 euros. “Es como una pequeña limosna con lo que está pasando. Como si llevaras sin comer dos meses y te dieran para una semana. Aún así, estoy agradecido”, confiesa, porque muchos compañeros se han quedado fuera. “Los ayuntamientos no quieren ni oír hablar de fiestas. Esperaremos a las próximas semanas para ver si podemos contratar algo, pero trabajaremos con pequeños formatos y actuaciones más recortadas”. Rafael tiene sus nueve vehículos bajo techo y los camiones orquesta no los moverá. “De cara a este verano, que la gente se olvide de verbenas, la España vaciada seguirá vacía porque no habrá actividad. De contratar algo, serían actuaciones de copla o proyecciones de cine, cosas de ese tipo”.

David, en la nave donde guarda sus vehículos.

Va más allá y asegura que las orquestas no están formadas en el caso de que un milagro recondujera la situación actual. “De los 20 chavales que tenía trabajando unos están de profesores, otros se han ido a repartir pizzas, otros de teleoperadores, otros se han reconvertido en autónomos ofreciendo pequeños espectáculos... Y así van. No les puedes decir que dejen su trabajo para actuar un día”.

“Una empresa como la nuestra tiene 7.000 euros de gasto al mes y nos han dado 1.670 euros de ayuda, que me ha servido para cubrir dos meses de alquiler de la nave”. Lamenta que a pesar de tener actividad cero tiene que seguir pagando los alquileres y la luz, “porque los vehículos tienen que estar en algún sitio”. Además tiene que afrontar el gasto de los seguros sociales y hasta los 2.500 euros de impuestos de circulación de sus nueve vehículos. “La Administración no me deja trabajar pero tengo que pagar”. Otros, aprovechando que tienen el carné de camión, han optado por el sector del transporte, un camino al que también han recurrido muchos feriantes, según reconoce el presidente de la asociación salmantina, Ángel Lerma. “En Salamanca más de la mitad de las familias han tenido que buscarse la vida por otro lado, del mismo modo que en el resto de España”, explica, para añadir que llevan “más de un año sin trabajar y hay compañeros que están pasando hambre y tienen que ir a Cáritas”.

La mujer de Óscar en su puesto, ahora parado.

Por eso Óscar, que tiene un puesto de algodón y una atracción infantil, ha vuelto a la construcción, un ámbito que abandonó cuando la anterior crisis, la inmobiliaria, le dejó sin empleo. Entonces buscó una salida en la feria y tras un año sin poder acudir a ninguna de las citas que hasta ahora tenía marcadas en el calendario, confiesa que está “arruinado”. Para seguir comiendo ha vuelto al andamio.

