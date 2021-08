Las multas de tráfico que te pueden imponer por infringir “normas no escritas”

Con la llegada del verano vuelven las típicas multas de la DGT que no todo el mundo conoce. En esta estación del año, los conductores frecuentan las carreteras infringiendo algunas “normas no escritas” y por las que pueden ser sancionados.

En época estival, muchos son los conductores que piensan que pueden prescindir de la camiseta. Sin embargo, el Reglamento General de Circulación, en su articulado número tres, hace referencia a la forma de conducción, que debe hacerse con “la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno”. Por lo tanto, los agentes de tráfico pueden entender que ir sin camiseta en el coche es motivo de sanción puesto que el riesgo de sufrir quemaduras durante un frenazo aumentan y en caso de accidente, si se activan los cinturones de seguridad, estos podrían producir graves heridas.

Sobre el calzado tampoco aparece que esté prohibido ningún tipo. “No se denuncia por tener un tacón alto o una zapatilla que no es adecuada. Se denuncia el hecho de que el guardia entienda que no se garantiza la libertad de movimientos”, aclara el jefe de Tráfico en Salamanca, Miguel Moreno, tal y como señala el artículo dieciocho. Además, expone un claro ejemplo de ello. “En invierno hubo una denuncia por ir cinco personas disfrazadas que apenas entraban en el vehículo, y el conductor, con un disfraz de gorila, no disponía de libertad de movimientos”, comenta. La multa en este caso puede llegar hasta los 80 euros. La misma cuantía deberá pagar un conductor por ir con el codo apoyado en la ventanilla.

También son muy frecuentes en verano, aparte de las típicas infracciones por tirar colillas, sacar la mano por la ventanilla o comer al volante, por ir el copiloto con los pies en el salpicadero o con los maleteros llenos y descolocados. En este último caso, Miguel Moreno aclara que en caso de accidente “se pueden convertir en misiles”.

Los conductores, por lo tanto, deben tener en cuenta que no existen prohibiciones concretas sobre conducir sin camiseta o en chanclas, pero sí se les podrá sancionar si sus movimientos están limitados y no pueden controlar el coche, poniendo así en peligro al resto de usuarios.