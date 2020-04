Las muertes por coronavirus no cuadran en Salamanca: los servicios funerarios se multiplican por cuatro

Casi mes y medio después de la declaración del Estado de Alarma, resulta difícil saber cuántas vidas se ha llevado realmente el COVID-19. Los datos que ofrecen las distintas administraciones públicas no son certeros y además se utilizan parámetros distintos que impiden las comparativas. La cifra oficial de muertos, la que facilita la Junta de Castilla y León y publica el Ministerio de Sanidad, era ayer de 313 personas en la provincia -1.710 en la Región-. Se refiere a las muertes en el Complejo Hospitalario y no incluye a quienes fallecen en residencias ni en sus domicilios. No obstante, desde el 14 de marzo hasta ahora en las residencias de la provincia se han registrado 567 fallecimientos. De ellos, 203 fueron confirmados como COVID mediante una PCR (prueba de detección molecular), y otros 205 presentaban síntomas compatibles, pero nunca dieron positivo porque no se les hizo test y, por tanto, no son contabilizados. Si se suman, las muertes de casos confirmados y sospechosos en estos centros asistenciales serían 408, más que los 313 fallecidos que se incluyen en las cifras oficiales del Ministerio.