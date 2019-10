Las pseudoterapias empiezan a convertirse en una epidemia. Remedios casi mágicos para cualquier tipo de problema -por muy grave que sea- y con métodos que rozan lo absurdo.

“Si nos preocupan los antivacunas, que son pocos, lo de las pseudociencias está alcanzando ya unos porcentajes y valores absolutos dignos de una epidemia”, advierte el doctor Roi Piñeiro, que ha visitado Salamanca para intentar ‘destapar’ las mentiras de estas terapias que todavía convencen a millones de personas.

“Una encuesta realizada en 2018 dice que el 20% de los españoles confía en la homeopatía, en el reiki o este tipo de pseudociencias. Puede parecer poco porcentaje, pero estamos hablando del 10 millones de personas”, alerta Piñeiro, que añade un dato: “Como médico, lo que más nos preocupa es que de esos 10 millones de personas, hay 2,5 millones que deciden dejar su tratamiento convencional y lo sustituyen por la pseudoterapia. Luego, cuando la salud empeora porque la homeopatía no te hace nada, el pseudocientífico se lava las manos y ese paciente supone un alto coste para la salud pública, porque lo curamos entre todos”.

¿Por qué la gente pica?, se preguntan. “Si es un timo o no debería ser una cuestión legal, pero está claro que si compras un iPhone por cinco euros y cuando llegas a casa no funciona... ¿a quién le vas a ir a pedir explicaciones, si era algo obvio?”.

Los profesionales sanitarios piden a sus compañeros que no contribuyan a fomentar la confusión: “Si tú tienes un título de personal sanitario no puedes ir contra la evidencia científica. No puedes decir que las vacunas son malas y que recomiendas la homeopatía. No tiene sentido”, opina Roi Piñeiro.

De todas las pseudociencias que circulan en España, la homeopatía es la que más peso tiene. “Para el Gobierno no está claro aún si es una pseudoterapia”. Su fundamento es considerado como un engaño por los científicos. “Ellos dicen que si una gota de cianuro, por ejemplo, produce síntoma perjudiciales, divido muchas veces esa gota y hago que los síntoma sean revertidos. Ellos hablan de un grado de dilución C: diluir una parte en 100 partes de agua. Dicen que cuanto mayor es la dilución, más efecto tiene lo que ellos venden, hasta el punto de que hablan de dilución 30C. Sería diluir una gota de algo en un océano. Luego cogen una gotita de esa dilución y ya es homeopatía. Hacen unas bolitas de azúcar mojadas en esa dilución ‘mágica’ y las venden”.

Para Roi Piñeiro, los defensores de estas terapias empiezan a ser vistos como “pacientes que rozan los límites de la Psiquiatría” en lugar de como “gente que se intenta forrar a costa de los demás”. “Algunos acuden a congresos y hablan de conspiraciones. Dicen que ellos conocen la verdad, pero que no les dejan hablar... El problema es que haya gente que les crea, por eso hay que desnudar estas terapias para que no te engañen”, concluye el facultativo.