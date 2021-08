Las mellizas que acaban de recibir el premio extraordinario de Máster en Salamanca

Naturales de Fabero, un pequeño pueblo leonés, Carla y Rut Abella Rodríguez son mellizas y han disfrutado por partida doble de los Premios Extraordinarios de Máster del curso 2019-20 de la Universidad de Salamanca. Las dos hermanas han conseguido alcanzar la excelencia y la semana pasada recogieron orgullosas el diploma acreditativo durante el acto celebrado en el Paraninfo del Estudio charro.

La realización de un máster unió de nuevo el camino de estas dos hermanas y las trajo por primera vez a Salamanca. Ambas comenzaron sus estudios universitarios en León, Carla se decantó por Filología Inglesa, mientras que Rut optó primero por Educación Primaria con Inglés y después dio el salto a Oviedo para cursar un máster en Lengua Española y Lingüística. Finalmente, las dos decidieron en 2019 estudiar un máster en la Universidad de Salamanca y en la Facultad de Filología, aunque Carla se ha centrado en los Estudios Ingleses Avanzados y Rut se ha enfocado a la industria del español con el máster de Enseñanza de Español a Extranjeros.

“Me gustaría dedicarme a ese mundo”, reconocía la joven después de recibir su premio, aunque es consciente de que en estos momentos la situación es complicada. Trabajó durante unos meses en Reino Unido y eso le sirvió para convencerse de cuál quería que fuera su futuro laboral. Su hermana, Carla, de momento quiere seguir en Salamanca y hacer un doctorado. Antes de hacer sus respectivos másteres ninguna de las dos conocían la ciudad y ahora están felices en ella.

“Me he sentido muy orgullosa cuando he visto a mi hermana recoger el premio”, comentaba Carla, mientras que Rut señaló sentirse “muy bien” al ver a su melliza con el diploma, pues ya recibió un reconocimiento similar al terminar el grado y no pudo asistir a la ceremonia. Sin duda, un premio por partida doble.

Con una nota de 9,74 y 9,60 y 4 y 2 matrículas de honor, Rut y Carla Abella representan la excelencia en los estudios de posgrado. Bien lo sabe su padre, Carlos, que emocionado señalaba el esfuerzo que había supuesto llegar hasta aquí.

Como Carlos Abella, llenaron el Paraninfo —aunque con distancia de seguridad— los familiares de los 32 alumnos galardonados que asistieron al evento. Estaban premiados el triple, pero hay que recordar que uno de cada cuatro premiados procede de otros países, por lo que muchos no pudieron viajar. A todos ellos les dedicó unas cariñosas palabras el vicerrector de Posgrado y Enseñanzas Propias, Nicolás Rodríguez: “Os debemos una foto en el Paraninfo”, se comprometió.

La promoción 2019-20 de los másteres es la del covid, pero no es sentido negativo, sino que, como subrayó el vicerrector, lo vivido desde el 13 de marzo de 2020 les convierte en un ejemplo de superación. “Salís reforzados de la pandemia porque habéis adquirido otras cualidades”, comentó Nicolás Rodríguez.

Educación y Filología se llevan la palma, como es lógico por número de alumnos, en los Premios Extraordinarios de Máster, pero en todas las facultades y títulos hay alumnos excelentes que, como mínimo, rozan el 9.