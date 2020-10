Las medidas que podrían volver a encerrar en sus casas a los salmantinos si el Gobierno aprueba nuevos indicadores

La capital de Salamanca ocuparía el nivel más alto de alerta si se le aplicaran hoy mismo los nuevos indicadores con los que se pretende medir la evolución de la pandemia en cada municipio.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vienen negociando desde hace días la creación de unas nuevas reglas para decidir qué medidas hay que tomar en cada ciudad, pero basándose en muchos más indicadores. Dentro de poco se valorará también cuántos de esos contagiados son mayores de 65 años, o si los nuevos positivos registrados han sido trazados por los rastreadores o no se sabe de dónde proceden.

Para el nuevo sistema de alertas, superar los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días será considerado riesgo extremo. Según los datos públicos, la incidencia de Salamanca capital era este viernes de aproximadamente 546: más del doble de lo ‘prohibido’. Respecto a la incidencia de siete días, el tope serían 75 casos, y en Salamanca hay 310. Es decir, la evolución de la última semana es mucho peor que la de la semana anterior.

Muchos de estos baremos han sido ideados y propuestos por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que está liderando la propuesta a nivel nacional. Uno de los indicadores marca de la casa es medir la incidencia solo entre la población mayor de 65 años. “Es muy útil en una población envejecida como la nuestra”, recalcó el jueves Verónica Casado.

La Junta publica -de momento- datos de contagios por franjas de edad de diez años en diez años (de 60 a 69 años, por ejemplo), pero no por quintiles (de 65 a 70 años). Tampoco especifica los contagios por franjas de edad en cada zona de salud, sino que corresponden a toda la provincia de Salamanca. Aquí también habría que realizar un cálculo aproximado para intuir como está Salamanca en este baremo. La incidencia acumulada de los mayores de 60 años -no 65- en los últimos 14 días es de 448 (el máximo son 150) y de 219 en la última semana (el máximo son 75). Una conclusión que se desprende de estos datos es que los más ‘mayores’ de Salamanca no son quienes están protagonizando el aumento de casos, sino que van a menos.

Respecto a la tasa de positividad durante la última semana, Salamanca (provincia) ha bajado ligeramente hasta el 16%. Todavía es insuficiente porque el máximo establecido es el 15%.

Por último, se mide el porcentaje de casos con trazabilidad: cuántos de los nuevos diagnósticos saben dónde pueden haberse contagiado y, a partir de ahí, llamar a sus contactos de riesgo y aislarlos. Solo la Consejería de Sanidad conoce los datos provincializados, pero según el Instituto de Salud Carlos III, más del 70% de los contagios en Castilla y León sí son trazables

Todos estos indicadores mencionados forman parte del ‘Bloque 1’ sobre nivel de transmisión del virus. En el ‘Bloque 2’ lo que se mesura es la capacidad de los hospitales.

El porcentaje de ocupación de camas UCI con enfermos COVID en Salamanca es del 38,3%, mientras que el de Castilla y León -no se sabe aún cuál se usará- es del 36,2%. En los dos casos están por encima del máximo, que se ha marcado en el 25%.

Respecto a la ocupación de camas en planta, Salamanca tiene un 16,5% y Castilla y León tiene un 14%, por lo que no estaría en el último peldaño de ‘riesgo extremo, sino en el penúltimo: ‘riesgo alto’.